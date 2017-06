Calciomercato, Roma: si cercano pretendenti in Inghilterra per Manolas

Fallita, clamorosamente, la trattativa con lo Zenit per la cessione di Manoas, la Roma vuole comunque cedere il centrale greco per evitare altre partenze illustri in questa sessione di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero gli interessamenti di Chelsea e Manchester United, ma per ora le piste sono molto tiepide visto che i blues sognano Bonucci e i Red Devils hanno già acquistato Nilsson Lindelöf.

