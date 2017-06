Calciomercato, Roma: ufficiale il ritorno di Lorenzo Pellegrini

In giornata, in casa Roma, è stato ufficializzato l'acquisto di Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo. Ecco le prime parole del centrocampista della Nazionale Under 21: “Tornare a Trigoria è una sensazione incredibile, era il mio obiettivo sin da quando sono andato al Sassuolo. È il coronamento di un percorso di due anni. Un grazie va a tutta la società della Roma e al direttore Monchi che mi è sempre stato vicino. Mi hanno fatto capire la loro voglia di ripartire anche da me”.

Tutte le news di Calciomercato in diretta