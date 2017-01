Calciomercato: Rubinho per il dopo Perin, il Genoa trova il suo nuovo portiere

Non ci ha messo molto il Genoa a trovare il suo nuovo portiere, dopo l'infortunio di Perin. Ufficializzato l'arrivo di Rubinho che a giugno era rimasto senza squadra dopo la conclusione del suo contratto con la Juventus.

Per il portiere brasiliano è un ritorno quello in rossoblu, dopo essere stato tesserato dal 2006 al 2009 (una promozione in Serie A, 5° posto nel 2008/09) periodo in cui ha collezionato 95 presenze in campionato. Per lui è pronta la maglia numero 83.

L'ultima partita ufficiale disputata da Rubinho è stata con la maglia della Juventus, nella vittoria per 3-0 contro il Cagliari nel 'lontano' 18 Maggio 2014, dove il portiere brasiliano giocò 37 minuti. Nella prima parte di stagione è stato tesserato dal Como, club militante in Lega Pro, senza però scendere in campo.