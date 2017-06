Calciomercato, Sampdoria: arriva Murru dal Cagliari, scambio con Cigarini che finisce in Sardegna

Scambio tra la Samp e il Cagliari con i doriani che rinforzano la difesa con l'arrivo del classe '94 Nicola Murru, che ha saltato recentemente gli Europei Under 21 per un infortunio. Fa il percorso inverso, invece, Cigarini che finisce al Cagliari. Non sono state rese note ancora le cifre dell'operazione.

