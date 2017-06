Calciomercato, Sassuolo: Acerbi sicuro al 100% di lasciare il club emiliano

A tuttomercatoweb ha parlato Acerbi al centro di diverse trattative di mercato. Dopo aver rifiutato il Galatasaray, non si conosce ancora la possibile destinazione dell'ex centrale del Milan, che è sicuro solo dell'addio al Sassuolo: "Il mio futuro? Sono molto tranquillo, mi sto allenando in vista della nuova stagione. L'unica cosa che so è che non resterò al Sassuolo, questo l'ho già detto al club da tempo. Qua sono stato benissimo, a gennaio ho rifiutato il Leicester. Ho detto no, a patto di poter andare via al termine della stagione. Nel calcio c'è poca riconoscenza, ma io sono tranquillo. Lo Zenit? Vedremo, di questo se ne occupa il mio procuratore, io voglio solo migliorare. Chi mi vuole dovrà parlare con il Sassuolo”

Tutte le news di Calciomercato in diretta