Calciomercato, Sassuolo: lo Zenit di Roberto Mancini vuole anche Acerbi

Lo Zenit di Mancini bussa anche alle porte del Sassuolo per il cartellino del difensore Acerbi, seguito anche da Galatasaray e Roma. Lo conferma l'agente, Augusto Carpeggiani, a Sport Express: "Acerbi allo Zenit? Roberto Mancini lo vuole allo Zenit e la possibilità di un trasferimento esiste, ma non posso dire di più. Francesco è un giocatore di livello top che aspira a vincere dei trofei e giocare in Champions; lo Zenit è un club che ha le sue stesse ambizioni perciò è possibile che si trasferisca a San Pietroburgo, ma ha ancora un contratto col Sassuolo e perché il trasferimento avvenga è necessario che tutte le parti siano d'accordo".

