Calciomercato, Spal: preso Viviani, Antenucci rinnova fino al 2019

Ferrara, 7 lug. (LaPresse) - Doppia operazione per la Spal. Il club neopromosso in Serie A ha annunciato l'arrivo dall'Hellas Verona del centrocampista Federico Viviani in prestito con diritto di riscatto. Ha rinnovato il contratto fino al 2019 invece Mirco Antenucci, uno dei principali artefici della promozione della scorsa stagione. Nell'ultimo campionato di Serie B l'attaccante ha messo a segno 18 reti.