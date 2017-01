Calciomercato: Watford su Gabbiadini, per i bookie si può fare

Roma, 16 gen. (LaPresse) - West Ham e Southampton lo vorrebbero a giugno, il Watford è pronto a prenderlo subito. Il futuro di Manolo Gabbiadini è insieme a Walter Mazzarri secondo i bookmaker d’oltremanica. Scommesse aperte sulla destinazione dell’attaccante a febbraio e secondo i quotisti la squadra della famiglia Pozzo è in vantaggio per l’acquisto del giocatore: la chiusura dell’affare, riferisce Agipronews, è data a 3,25. Sulle tracce del calciatore anche il West Bromwich, che ha offerto 20 milioni di euro, reputati non abbastanza per lasciarlo partire: il passaggio al WBA è dato a 4,50. Più lontane, per il momento, le soluzioni Southampton e West Ham, che vorrebbero aspettare fino a giugno: i Saints sono dati a 7 volte la scommessa, gli Hammers addirittura a 26,00.