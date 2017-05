Caldara: "Alla Juventus già da luglio? Non potrei rifiutare..."

Mattia Caldara respira già aria di Juve. E non solo perchè ormai è già promesso sposo bianconero dallo scorso gennaio, ma anche perchè il suo approdo a Torino potrebbe arrivare prima del previsto. Nella serata benefica The two men show organizzata ieri a Milano da Andrea Petagna e dal Papu Gomez, Caldara era presente tra gli ospiti e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro:

" L’Atalanta mi permetterà di fare ulteriore esperienza in vista dell’avventura alla Juventus, dove non ci sarà tempo e dovrò essere pronto. Con loro ho ancora un altro anno di contratto. Se però la Juve dovesse chiamarmi prima, non potrei dire di no. "

Tutto dipende dunque dalla Juventus, qualora dovesse decidere di richiamare alla base Caldara con un anno di anticipo. Non è una possibilità utopistica per Marotta che deciderà con calma un’eventuale opportunità in questo senso. Caldara ha parlato anche del momento in cui ha ricevuto l’offerta bianconera:

" Quando dopo 10 presenze in Serie A, che non pensavo nemmeno di fare, ho sentito delle voci che mi accostavano alla Juve, non ci credevo. Pensavo non fosse possibile, invece poi il mio agente mi ha detto che era tutto vero e la cosa si è concretizzata. Dovessi andare prima alla Juve, dove si respira aria di vittoria, imparerei molto dalla BBC. "

