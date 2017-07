Calhanoglu: le migliori punizioni del nuovo gioiello turco del Milan

Hakan Calhanoglu è un mago delle punizioni. Lo ha dimostrato nei suoi anni di Bundesliga segnando a tutti e in tanti modi diversi. Calciando forte da 40 metri – come contro il Borussia Dortmund – a giro da fuori area, sul primo o sul secondo palo, di potenza o aggirando la barriera. In questo video una serie di prodezze da calcio piazzato.

Anche Manuel Neuer non ha avuto scampo contro Calhanoglu. Qui, nel 2-0 del Bayer Leverkusen al Bayern Monaco, il portierone tedesco non arriva a prendere la traiettoria angolatissima del "10" turco.

Superlativa anche questa punizione, contro l'Hannover, che ha deciso il match (1-0). Destro sopra la barriera sul primo palo e saluti al portiere.

... e Calhanoglu non è solo preciso su calcio da fermo. Anche in movimento ci sa fare.