Callejon scarta il regalo di Nagatomo: Inter ko, Napoli a -1 dalla Roma

Il Napoli passa a San Siro e si porta a un solo punto dal secondo posto sfruttando il passo falso della Roma nel derby. La vittoria di Milano, la seconda in stagione dopo quella contro il Milan (non succedeva dalla stagione 1932-33), è assolutamente meritata in virtù del gioco espresso e delle occasioni create dai partenopei. A decidere la gara è, però, alla fine un incredibile errore di Nagatomo che si scopre uomo-assist per la gioia di Callejon, nel finale di primo tempo. Sarri si gode un record dopo l'altro e un obiettivo Champions League con qualificazione diretta ormai alla portata. Nell'Inter, oltre alla mancanza di autostima, leader e riferimenti societari, prosegue il momento buio: due punti in sei partite vorranno pur dire qualcosa.

La cronaca della partita

Il Napoli crea nel primo tempo e Hamsik spedisce di poco a lato la prima conclusione dal limite. Icardi risponde con un colpo di testa su cross di Brozovic, ma trova solo l'esterno della rete. Insigne tenta senza fortuna il pallonetto, Callejon per poco non serve Mertens con un tiro-cross mentre Handanovic è bravo in uscita sullo stesso belga. Un'altra bella azione degli ospiti sull'asse Insigne-Callejon si conclude con il colpo di testa alto di Hamsik. Zielinski mette Mertens solo davanti al portiere, ma il belga sbatte sul palo esterno. Al 43' uno svarione clamoroso di Nagatomo, su cross di Insigne, diventa un assist per Callejon: è lo 0-1.

2017, Insigne, Inter-Napoli, Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa, Insigne sfiora la magia a giro da fuori area e poi costringe all'intervento super Handanovic che la toglie dall'angolino. Candreva al volo sparacchia il suggerimento di Icardi e il portiere sloveno è poi costretto agli straordinari su Rog e il tacco di Insigne. Perisic spreca la sua chance e finisce 0-1.

La statistica chiave

84 - Il Napoli aveva già vinto in trasferta a Milano in questo campionato contro il Milan; solo una volta nella storia della Serie A gli azzurri avevano battuto fuori casa entrambe le squadre milanesi nella stessa stagione di A (1932-33). Sono passati 84 anni.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Lorenzo Insigne : c'è un ritornello nel calcio: "Gli manca solo il gol". Questa volta è appropriato perché lo scugnizzo fa una gara di assoluto livello. Dispensa classe, intuzioni e tiri a raffica che vengono disinnescati solo da un grande Handanovic. Con Mertens gioca a memoria e si diverte, fisicamente vola. Trascinatore.

Il peggiore in campo

Yuto Nagatomo : un conto è il marketing, un altro è il calcio. Dopo svariate stagioni è ancora lì, sulla fascia sinistra dell'Inter, e svarioni come quello contro il Napoli non sono altro che la conseguenza di scelte che con i valori del campo hanno poco a che fare. Arrivederci.

La dichiarazione

Stefano Pioli : "Abbiamo una base buona per costruire il futuro. Ci vogliono aggiustamenti, ma i valori ci sono".

Il tabellino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Murillo (77’ Andreolli), Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario (60’ Perisic), Eder (73’ Banega); Icardi. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (63’ Rog), Diawara, Hamsik (72’ Allan); Callejon, Mertens (81’ Milik), Insigne. All. Sarri

Arbitro: Gianluca Rocchi della Sezione di Firenze

Gol: 43' Callejon (N)

Note: ammoniti Murillo, Brozovic, Koulibaly, Rog