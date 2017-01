Campionato, si riparte da "Li prenderei tutti a calci nel sedere"

Un anno fa, la Befana fu fatale al Milan di Mihajlovic, sconfitto a San Siro dal Bologna, e severa con le romane: Lazio bloccata all’Olimpico dal Carpi, Roma rimontata fino al 3-3 dal Chievo. Le soste sono sempre ambigue, a maggior ragione se lunghe, agitate dal mercato e insidiate - in alcuni casi, almeno - dalla Coppa d’Africa. Ecco i miei pronostici.

Empoli-Palermo X

Vale uno spareggio. Il Palermo gioca meglio fuori, l’Empoli segna poco (10 gol, peggior attacco). Due i fiammiferi che possono accenderla: Saponara e Nestorovski.

Napoli-Sampdoria 1

Senza trascurare l’assenza della dorsale Albiol-Koulibaly, il pronostico è segnato. Consiglio il duello indiretto tra Mertens e Muriel.

Udinese-Inter 2

Delneri ha rianimato l’ambiente e raggiunto una plausibile continuità, Pioli viene da tre vittorie. Mi aspetto una sfida equilibrata, spaccata dalla qualità. Dunque, Icardi.

Gabigol, Stefano Pioli, Inter, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Chievo-Atalanta 1

Maran deve gestire l’infermeria; Gasperini, le partenze di Gagliardini e Kessie. Partita aspra, con il Chievo leggermente favorito.

Genoa-Roma 2

Ciao Pavoletti, ciao Rincon (e Veloso k.o.). Però Pinilla mi piace. Grandi con le grandi, i pirati di Juric hanno strapazzato Juventus e Milan, battuto la Fiorentina, imbrigliato il Napoli. Spalletti, lui, dovrà fare a meno di Salah. Ma se Dzeko e Perotti hanno tenuto d’occhio la bilancia, il fattore Marassi potrebbe saltare.

Lazio-Crotone 1

D’accordo, le squalifiche di Felipe Anderson-Lulic e la missione di Keita in Gabon. D’accordo, lo 0-0 con il Carpi che rigò l’ultima ripresa. Tutto ciò premesso, sarebbe davvero clamoroso se la Lazio non riuscisse ad andare oltre questo Crotone, orgoglioso ma spuntato.

Pescara-Fiorentina 2

In serie A si pareggia meno che negli altri tornei (fonte Roberto Condio su «La Stampa»). Il gioco di Oddo è piacevole ma fragile: e tanto più fragile quanto più i risultati non arrivano. Tra parentesi, il Pescara è l’unica squadra d’Europa a non aver ancora vinto sul campo. Per questo, e per il Bernardeschi che imperversò contro il Napoli, dico Viola.

2016, Federico Chiesa, Fiorentina-Napoli, LaPresseLaPresse

Sassuolo-Torino 2

Povero Di Francesco: tra lungodegenti e squalificati manca all’appello più di mezza rosa. E poi il mistero. Berardi: è fuori dal 28 agosto, il rientro dovrebbe essere imminente ma, appunto, dovrebbe. Per il Toro, un’occasione unica. Belotti ha la mira calda, Iturbe offre sbocchi alternativi. Dipende dalla personalità, non sempre al livello delle ambizioni.

Milan-Cagliari 1

Dall’estasi della Supercoppa alle insidie di un impegno troppo facile. Non ha solo la difesa più bucata, il Cagliari: è anche una polveriera. In questi giorni, Montella ha lavorato molto sulle teste dei suoi. Pensare, per aver costretto la Tiranna ai rigori, di aver già vinto: giammai.

Juventus-Bologna 1

Si riparte da «Li prenderei tutti a calci nel sedere» di Allegri. E da Higuain-Dybala. E dal probabile battesimo di Rincon. La capolista deve allungare quella superiorità che, di solito, si ferma a 15-20 minuti. Donadoni non è un catenacciaro. Effetto Stadium contro effetto Pascutti. Ci ha lasciato 79 anni e 130 gol dopo. Sempre Bologna, fortissimamente Bologna.

I vostri pronostici? Un solo segno a partita, please.

