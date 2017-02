Candreva: "Con la Juve dovremo dare tutto, a Verratti consiglio di venire all’Inter"

La sconfitta in Coppa Italia è archiviata e la mente dei giocatori dell’Inter è già allo Juventus Stadium, teatro del big-match di domenica sera. Ai microfoni di ‘Premium Sport’, Antonio Candreva fa il punto della situazione, sua e della squadra:

" Sarà una gara bellissima. Molto importante e attesa da tutti. L'ho capito all'andata quando siamo riusciti a battere la squadra più forte di tutte. Sarà molto dura. La Juve è più forte e noi dovremo dare più del cento per cento "

L’esterno offensivo è stato tra i protagonisti dell’ultimo giorno di mercato. Il Chelsea ha visto respinta dall'Inter l'offerta presentata in extremis, circa 25,7 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, ma il tecnico dei Blues continua a indicarlo tra le priorità di mercato. Secondo il 'Sun', Antonio Conte lo ha inserito nella lista degli obiettivi per l'estate. Il Chelsea è a caccia di un sostituto del brasiliano Oscar, ceduto allo Shanghai Sipg per la cifra record di 60 milioni di sterline, 70 milioni di euro.

" Il mercato del Chelsea? (Sorride)... Chiedete alla società. Cosa consiglierei a Verratti? Gli direi di venire qui, all'Inter. È un calciatore di un'altra categoria, con tanta esperienza "