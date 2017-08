Candreva entra mirino del Chelsea: Spalletti dà il via libera, vuole tenere Perisic

Nelle porte girevoli dell'Inter è entrato Antonio Candreva. Dopo un mese e mezzo di rumors sul possibile addio di Perisic sembra che a dirimere le questione ci abbia pensato chi poi dovrà schierare i giocatori in campo, la persona più indicata a fare scelte: Luciano Spalletti. Il tecnico ha più volte elogiato il croato, parlandone come di un giocatore che potrebbe essere molto utile alla causa nerazzurra e che preferirebbe tenere a scapito, lo scopriamo ora, di Candreva, sacrificabile sull'altare del mercato estivo. Lo stesso Perisic sembra ancora aspettare il Manchester United, suo sogno, ma un'investitura di questo tipo potrebbe convincerlo a restare con maggiore felicità, conscio di essere un punto fermo di una squadra che punta a lottare per lo scudetto. Stando a quanto riportato da Premium Sport poi, nelle ultime ore, pare che il Chelsea sia piombato con decisione su Candreva, che sarebbe pertanto il sacrificato nell'ottica di poter reinvestire i soldi in altri acquisti.

Perisic InterLaPresse

Reinvestire su Keita?

I 25 milioni che il club di Roman Abramovich offre all'Inter per Candreva non sono una cifra iperbolica (molto meno dei 50 milioni che i nerazzurri avrebbero voluto dallo United per cedere Perisic), ma potrebbero aiutare a prendere un altro attaccante esterno, più gradito al tecnico toscano, intenzionato come detto soprattutto a tenere Perisic (28 anni). Sarebbe il caso di Keita Balde – sul quale c'è sempre la Juventus ed è tornato prepotentemente anche il Milan - che piace molto alla società e per il quale “basterebbe” aggiungere qualche milione a quelli incassati dalla cessione di Candreva per strapparlo alla Lazio (per una cifra che si aggira intorno ai 30). Va anche considerato che l'esterno romano ha 30 anni e potrebbe essere arrivato già al culmine della sua carriera, discorso ben diverso rispetto a quello che una squadra può fare con il 22enne Keita, in rampa di lancio dopo una stagione da protagonista in maglia laziale (16 gol).

Mercato intelligente, senza colpi mediatici

Sembra pertanto schiarirsi la linea di mercato dell'Inter, che si è fin qui mossa sotto traccia piazzando colpi non roboanti ma utili e funzionali al gioco dell'allenatore come Borja Valero e Vecino, aspettando quell'introito utile a rilanciare per arrivare a un colpo di maggior spessore mediatico, oltre che tecnico chiaramente. Costui potrebbe essere come detto Keita, ma sullo sfondo potrebbe esserci anche qualcun altro. Un'idea, che portiamo avanti da tutta estate, è quella che porta a Di Maria, che con l'arrivo di Neymar al PSG sarà probabilmente in uscita. In quel caso non basterebbero i 30 milioni, ma l'Inter sta nel frattempo piazzando altri giocatori per crearsi un tesoretto al fine di chiudere il proprio mercato col botto.