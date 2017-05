Caso Muntari: annullata la squalifica, la corte d'Appello accoglie il ricorso

La squalifica di Muntari è stata annullata. La corte sportiva d’appello della Federcalcio ha tolto la giornata di squalificata inflitta al centrocampista del Pescara dopo che il ghanese era stato oggetto di cori razzisti da parte di tifosi del Cagliari e, a seguito delle proteste con l’arbitro per la mancata sospensione della gara, era stato espulso.

La corte pertanto ha accolto in secondo grado il ricorso della società abruzzese e di Muntari, protagonista suo malgrado di un nuovo capitolo legato al razzismo che ha riempito nell’ultima settimana le pagine dei giornali e i tg. Sulley Muntari sarà quindi a disposizione di Zeman per il match contro il Crotone, che a poco conta per la classifica dove il Pescara è sicuro dell’ultimo posto e della retrocessione in B. Quantomeno però questa sembra una piccola vittoria del buon senso su un regolamento che sembrava penalizzare eccessivamente il giocatore.