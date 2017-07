Cassano riparte dall’Hellas Verona: trio nostalgico con Pazzini e Cerci

Antonio Cassano giocherà nell’Hellas Verona. Dopo una stagione in cui è stato escluso dalla Sampdoria – potendosi allenare solo con la Primavera – il “Pibe de Bari” torna in serie A con il neo promosso Verona, dove ritroverà quel Giampaolo Pazzini con cui fece sognare la Sampdoria 2009-10 (quarto posto e preliminari di Champions League). A darne notizia Sky Sport, che dà per fatto l’affare tra la società veneta e il classe ’82.

Insieme a lui torna in A anche Alessio Cerci (già ufficiale), che insieme al “magico duo” può far sognare il popolo veronese. Giocatore, anch'egli, che nell’ultima stagione è stato fermo per problemi fisici. Sotto contratto con l’Atletico Madrid, fece le visite mediche con il Bologna lo scorso 31 agosto, non superandole per un problema al ginocchio. Un anno all’Atletico con due gare giocate per un totale di 43 minuti. Un giocatore, al pari di Cassano, da rigenerare.