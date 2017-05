Certezza Oriali e sondaggio De Rossi: la strada tracciata dall'Inter è chiara, e porta a Conte

Prima Lele Oriali, il grande ritorno. Un ritorno non ancora ufficiale ma che, salvo sorprese improvvise, si concretizzerà a metà giugno quando la Nazionale avrà finito i suoi impegni ufficiali. Poi Daniele De Rossi, anche se qui si parla più che altro di sondaggio - chi mastica un po' di mercatese sa benissimo che certe notizie escono sui giornali solo per strappare un ingaggio migliore o un rinnovo di contratto, come in questo caso specifico - visto che difficilmente il centrocampista italiano lascerà Roma, e anche se dovesse farlo sceglierebbe un altro club di Serie A.

Oriali + De Rossi, due uomini di Conte

Se per Oriali si tratterebbe di un ritorno a casa, più complicato pensare a De Rossi in nerazzurro nonostante il consiglio di quel Pirlo che rappresenta proprio quello che la nuova Inter cerca nel metronomo giallorosso: giocatore esperto, di carisma, capace di trascinare fuori dalle secche i compagni più giovani nei momenti bui che prima o poi si presentano in una stagione. In pratica quello che Pirlo rappresentò per la Juventus dopo l'addio al Milan. Certo, parliamo di due giocatori completamente diversi, ma l'idea di Suning è proprio quella: non solo giovani italiani, ma anche leader esperti da affiancare alla linea verde che comunque verrà portata avanti dopo l'investimento Gagliardini di gennaio. E De Rossi, così come Oriali, è molto legato ad Antonio Conte, guarda caso l'uomo che ricostruì la Juventus dal nulla grazie anche alle giocate e al carisma di Pirlo. Paragone azzardato, certo, tra due calciatori completamente diversi, ma Conte (come Pirlo) sa cosa può ancora dare De Rossi, e quest'ultimo potrebbe trovare nuovi stimoli col suo vecchio ct e in un nuovo, stimolante e ambizioso progetto come quello che Suning comincerà a imbastire già da giugno.

Conte prende tempo, ma Suning ha scelto lui

Ovviamente, lo ripetiamo ancora, sono solo ipotesi per ora. Ma qualcosa di vero c'è, e rappresenta la strada tracciata dalla nuova proprietà interista che sembra avere le idee molto chiare su cosa fare per riportare in alto il club dopo questa ultima disastrosa stagione nata col passaggio di consegne con Thohir e il caos sportivo creatosi in estate. Di reale e vero ad oggi, c'è che De Rossi è in scadenza di contratto e può firmare con chi vuole, e c'è un Antonio Conte prossimo a vincere la Premier League, felice di poter costruire qualcosa di grande col Chelsea anche l'anno prossimo, ma CHE vuole prima capire cosa gli proporrà Abramovich. L'ex ct Azzurro ha compiuto un mezzo miracolo nella sua prima annata al Bridge, e ora passerà alla cassa del magnate russo pretendendo carta bianca sul mercato e un budget più che importante per rinforzare una squadra obiettivamente con una rosa cortissima e da rinforzare in tanti reparti (difesa e attacco in primis) se si vorrà riconfermarsi in Inghilterra ma soprattutto puntare a tornare grandi in Europa. Senza queste garanzie, Conte saluterà tutti e lo farà da eroe: come fece con la Juve tre anni fa. Perché ha ascoltato Suning, sa cosa lo attenderebbe a Milano: pieni poteri, contratto faraonico, budget imponente per il mercato, e lo stimolo di costruire una nuova grande Inter per interrompere il regno della 'sua' vecchia Juve. Niente male. E Suning ha definitivamente scelto Conte, perché Simeone ha già rifiutato più volte, e perché Conte rappresenta ad oggi il meglio sul mercato sia a livello tecnico sia e soprattutto a livello di leadership. Proprio quello che manca a questa Inter, con buona pace di un Pioli che nell'ultimo mese abbondante si è giocato la riconferma non tanto per i disastrosi risultati, ma soprattutto perché non è riuscito a rigenerare e rivitalizzare un gruppo che ha staccato mentalmente e sembra averlo abbandonato. Un limite che con Conte non accadrebbe mai, e che Suning non vuole certo ripetere anche l'anno prossimo rischiando di confermare Pioli oggi per poi magari doverlo esonerare in autunno al primo mese di black out.