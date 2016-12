Chapecoense, l'ex Palermo Tulio de Melo guiderà l’attacco della squadra brasiliana

È di qualche ora fa la notizia: Tulio de Melo sarà il prossimo attaccante della Chapecoense.

L’attaccante brasiliano classe 1985, aveva già giocato per la Chapecoense nel 2015. Il suo ritorno era il grande desiderio del ds Cadu, morto nello schianto aereo. Tulio de Melo ha avuto un passato anche in Italia, nel Palermo, dove però non ha lasciato affatto il segno. Gol che invece si ricorderanno i tifosi del Lille, squadra di cui ha vestito la casacca per ben sei stagioni dal 2008 al 2014.

Chapecoense che ieri ha ufficializzato l’acquisto anche del 27enne Nadson dal Paranà che ricoprirà il suo ruolo naturale di trequartista.

a cura di Stefano Pietrarelli

