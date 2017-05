Chi di griglia ferisce, di griglia perisce: Juventus da urlo, Crotone e Atalanta da applausi

E’ l’ora della resa dei pronostici. Questa la mia griglia, on line su "Eurosport" il 19 agosto scorso: 1) Juventus, 2) Napoli, 3) Roma, 4) Inter, 5) Sassuolo, 6) Fiorentina, 7) Milan, 8) Lazio, 9) Torino, 10) Chievo, 11) Cagliari, 12) Sampdoria, 13) Bologna, 14) Genoa, 15) Atalanta, 16) Empoli, 17) Udinese, 18) Pescara, 19) Palermo, 20) Crotone.

E questa, invece, la classifica finale: 1) Juventus, 2) Roma, 3) Napoli, 4) Atalanta, 5) Lazio, 6) Milan, 7) Inter, 8) Fiorentina, 9) Torino, 10 Sampdoria, 11) Cagliari, 12) Sassuolo, 13) Udinese, 14) Chievo, 15) Bologna, 16) Genoa, 17) Crotone, 18) Empoli, 19) Palermo, 20) Pescara.

Ho azzeccato la Juventus (voto 9), ma non ci voleva un genio. Ho preso anche il podio, non però nell’ordine 'costituito'. Delle tre retrocesse, al netto delle posizioni, mi è scappato il Crotone di Nicola (9), protagonista di una clamorosa rimonta. In compenso, addio Empoli (4), che per una volta avevo salvato. Altro che tesoretto: ha dilapidato una fortuna, non gli è bastato vincere in casa di Milan e Fiorentina (troppi alti e bassi, 5).

Modestamente, avevo 'previsto' il nono posto del Toro (voto 7) e l’undicesimo del Cagliari (una neopromessa, 7) e il penultimo del Palermo (4), ma bravo Bortoluzzi ad aver evitato lo sfascio. Zeman o non Zeman, era segnato anche il destino del Pescara (4). Mi ha tradito il Sassuolo (voto 5), falciato dagli infortuni (Berardi su tutti) e dal logorio della prima Europa. Mi ha spiazzato l’Atalanta (voto 9), che avevo sbattuto in cantina. Quarta, addirittura. E con un signor gioco. Complimenti alla società, a Gasperini (cui assegnerei la prossima panchina d’oro, ex aequo con Nicola), alla squadra. Simbolo, il Papu Gomez (9).

Oscar del bel calcio al Napoli di Sarri (8). Capitolo Roma: 8 sul piano tecnico, 4 a Pallotta, Spalletti e Totti per aver trasformato il ritiro di un genio in un divorzio all’italiana. Delusione dell’anno, l’Inter (4). Da quarta a settima. Mancini, de Boer, Vecchi, Pioli, ancora Vecchi: il solito labirinto.

Torna in Europa il Milan operaio di Montella (7), complimenti alla Lazio di Inzaghino (8): non la facevo così matura, così rotonda. A livello individuale, segnalo l’eleganza e l’efficacia di Schick, classe 1996 e 8 in pagella: difficile che rimanga alla Sampdoria (grande Giampaolo, 7). Poi, naturalmente, i progressi di Belotti (8) e Donnarumma (8).

Come svolte tattiche, la mossa Mandzukic (8), da centravanti ad ala-mediano, per sorreggere l’impalcatura di Allegri (9), e il percorso inverso di Mertens (9), da ala a centravanti; la trasformazione di Nainggolan (9) da mediano a falso dieci.

Una citazione per il granata Boyé (7), un piccolo Mandzukic, e per alcuni figli di papà, da Federico Chiesa (7) al Cholito Simeone (8). Mi aspettavo di più da Destro (6) e dal Bologna (5), dal Chievo (5) e dal Genoa che, come sempre, Preziosi ha smontato a gennaio (4). Le undici reti di Bernardeschi (7 di media, ma 9 la sera di Fiorentina-Napoli 3-3) sono di buono auspicio in chiave azzurra. Un 7 pieno alla prima Udinese del dopo Di Natale, che Delneri aveva raccolto barcollante da Iachini: e 8 a Zapata, il suo totem.

Da Higuain (8) a Dzeko: il bosniaco capocannoniere vale un bel 9: soprattutto in rapporto alla ghigliottina che pendeva sulla sua testa. Viceversa, continua a essere da 3 la formula delle venti squadre. Griglia, argomenti toccati o dimenticati: discutiamone.