Chi è Riccardo Orsolini, il giovane esterno che fa impazzire le big

E’ uno dei nomi più chiacchierati del mercato invernale, parliamo di Riccardo Orsolini in forza all’Ascoli. Il classe ’97 on si muoverà a gennaio, ma per lui è già partita l’asta per la prossima stagione con molti club che hanno intasato di telefonate il suo agente Donato Di Campli che del resto lo ha definito il nuovo Robben…

Mancino, grande tecnica, gran dribbling e ottimo senso della posizione. Questo è quello che Riccardo Orsolini sta dimostrando partita dopo partita, ormai da un anno e mezzo in Serie B. Su di lui ci sono tantissimi club, con Juventus e Napoli in pole, gli azzurri ci stanno provando ormai con insistenza da qualche settimana come rilevato dallo stesso agente del giocatore.

" Riccardo è uno dei profili più ambiti in questo calciomercato, chiaramente c’è anche il Napoli. Se sto ricevendo gli auguri da Giuntoli tutti i giorni? Non ho mai ricevuto tanti auguri come in questo Natale, ma preferisco non parlare di questa situazione, non voglio sbilanciarmi. Potrebbe essere il vice Callejon? Per caratteristiche tecniche, è un esterno invertito, che vede la porta benissimo ed ha una tecnica sopraffina, oltre che una potente struttura fisica, per me è il giovane Robben, il futuro sarà suo "

E Orsolini? Lui rimane con i piedi per terra, dice di voler continuare a fare bene all’Ascoli e di puntare all’Under 21.

" Juventus o Napoli? Appena sento parlare di me in tv, cambio canale. Ho staccato il telefono e quando l'ho riacceso c'erano più di 500 messaggi solo su Whatsapp che mi chiedevano se vado alla Juve. I vecchietti mi fermano per sapere se resto o vado e che squadra ho scelto. Sto zitto e faccio un sorrisino da ebete. Non so cosa accadrà, se ne occupa il mio agente Di Campli "

La scheda di Riccardo Orsolini:

Data di nascita : 24 Gennaio 1997 (19 anni)

: 24 Gennaio 1997 (19 anni) Ruolo : attaccante / ala destra

: attaccante / ala destra Piede preferito : sinistro

: sinistro Nazionalità : italiana

: italiana Valutazione transfermarkt : 1,5 milioni

: 1,5 milioni Squadra : Ascoli

: Ascoli Scadenza contratto : 30 Giugno 2019

: 30 Giugno 2019 Richiesta : 8 milioni

: 8 milioni Procuratore : Donato Di Campli

: Donato Di Campli Altezza x peso: 1,83 x 73 kg

" E il Milan? Ringrazio Galliani per i complimenti. Dopo le sue parole e le voci sul Milan ho spento il telefono per due giorni e mi sono nascosto in casa a giocare alla Playstation con il mio migliore amico Mattia. A Fifa ogni tanto cado in tentazione e prendo me stesso, solo che mi hanno fatto troppo scarso… "

Ora sembra che la Juventus sia riuscita a sorpassare il Napoli per una cifra vicina ai 6 milioni, con il giocatore che resterà in prestito all’Ascoli fino alla fine della stagione, senza utilizzare l'Atalanta che in un primo momento avrebbe potuto prendere il giocatore in prestito a seguito della trattativa per Gagliardini, poi sfumata. Orsolini però ha ricevuto ogni genere di chiamata…

" La chiamata più strana che ho ricevuto? Quella di Ausilio e Zanetti. Mi chiama un numero che non conosco la settimana dopo la doppietta al Carpi. Era Ausilio, lui mi fa i complimenti e mi dice 'ti passo una persona'. Era Zanetti, ma non l'avevo riconosciuto. Che figuraccia. Mi ha detto 'mi riconosci? Sono quello di cui stai leggendo il libro'. Ero in trance, ho iniziato a ringraziarlo senza neanche farlo parlare. Nei giorni precedenti avevo dichiarato di ritenerlo un esempio da seguire. Zanetti mi ha ringraziato e detto che mi avrebbe mandato la sua maglia autografata. L’aspettavo per Natale, ma non è ancora arrivata. Javier, non ti dimenticare di me! "