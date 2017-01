Chiellini: "Alla Juventus manca Paul Pogba a centrocampo, era il nostro LeBron James del calcio"

Per Bonucci e Marchisio la bruciante sconfitta contro la Fiorentina, la prima del 2017, è soprattutto una questione di fame e attributi. La Fiorentina ne ha avuti di più, la Juventus decisamente meno e ha pagato a caro prezzo questo atteggiamento remissivo. Per Giorgio Chiellini però c’è qualcosa in più dietro alle difficoltà della Juventus ad esempio l’avere perso certi centrocampisti del calibro di Andrea Pirlo, Arturo Vidal e soprattutto Paul Pogba: un giocatore che si vedeva anche quando non giocava al meglio…

" L’anno scorso avevamo un giocatore che era il LeBron James del calcio, mi riferisco a Pogba naturalmente, che anche quando non si vedeva era impressionante. Ci stiamo lavorando. Il mister è una persona intelligente e siamo consapevoli dei nostri difetti, ma non da ora. L’atteggiamento sbagliato? Mi sembra esagerato, abbiamo sbagliato 4 partite e l’abbiamo pagate care tutte e 4. Dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo riflettere sul fatto che abbiamo fatto 4 trasferte difficili e non abbiamo fatto punti: dobbiamo cambiare questo andazzo. Ci manca ancora qualcosa per essere la squadra che ammazza il campionato. Con tutto il rispetto per le avversarie non è da Juve non fare punti in tre trasferte tra Milano, Genoa e Firenze. Il nostro segreto è sempre stato il lavoro, abnegazione e spirito di sacrificio. "

Per il difensore azzurro per migliorare decisamente le cose, serve soprattutto tempo…

" Ogni squadra credo trova il suo equilibrio piano piano e noi non siamo ancora riusciti a trovarlo. Non abbiamo trovato un equilibrio che ci permetta di essere solidi. Abbiamo cambiato dei giocatori, siamo una squadra diversa e bisogna lavorare per trovare questo equilibrio entro marzo. Ora siamo una squadra come le altre, che vince e perde. Noi non siamo abituati a perdere quattro trasferta perchè noi siamo la Juve. "