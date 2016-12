Chievo, anche Birsa tentato dalla Cina. Se ne va anche Lucas Castro?

Ci risiamo. I cinesi sono nuovamente pronti a bussare alla porta della Serie A per comprare giocatori e, questa volta, hanno bussato anche alla porta del Chievo. Diverse società cinesi, più precisamente Shanghai Shenhua, Changchun Yatai e Beijing Gouan sembrano infatti interessate al trequartista sloveno Birsa, giocatore simbolo dei clivensi in questa stagione.

Il giocatore sembra molto attratto dalla proposta di giocare in un campionato sicuramente non a livello di quello italiano dal punto di vista del prestigio, ma affascinante dal punto di vista culturale e il Chievo, d’altra parte, starebbe anche meditando di cedere il pupillo per monetizzare al massimo e intervenire poi in entrata.

Lo sloveno però potrebbe non essere l’unica cessione; infatti nella lista dei partenti c’è anche il centrocampista Lucas Castro, finito nei radar di Torino e Roma e potrebbe salutare Verona già a Gennaio. I veronesi, nonostante un ottimo girone d’andata rischiano di disputare il girone di ritorno senza due elementi chiave della rosa anche se questa squadra, nel corso degli anni, ha dimostrato di superare ogni difficoltà piazzandosi sempre in una buona posizione di classifica.

di Michael Procopio (@Michael_Proc)

