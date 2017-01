Chievo-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, De Guzman, Bastien; Birsa; Pellissier, Meggiorini. All.: Maran

Squalificati: Radovanovic (1), Spolli (1)

Indisponibili: Rigoni, Seculin

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Borja Valero, M. Olivera; Bernardeschi, Ilicic; Babacar. All.: P. Sousa

Squalificati: Kalinic (1)

Indisponibili: Dragowski





STATISTICHE OPTA

La Fiorentina è imbattuta da nove incontri contro il Chievo in Serie A (7V, 2N): nel parziale ha realizzato 16 reti (1.8 di media a partita) ed ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide.

Inoltre, i gialloblu hanno vinto solo due dei 12 incontri disputati in casa contro i viola nel massimo campionato (3N, 7P): l’ultima vittoria veneta risale al novembre 2011.

Il Chievo ha perso le ultime tre partite di campionato, subendo sempre almeno tre gol nel parziale: i veneti non arrivano a quattro di fila in A da ottobre 2014.

Il Chievo ha subito 10 gol nelle ultime tre partite di Serie A dopo che ne aveva concessi 11 nelle precedenti 11.

La prossima sarà la vittoria casalinga numero 100 per il Chievo in Serie A.

La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre gare esterne in campionato: non arriva a quattro sconfitte di fila fuori casa in A da febbraio 2013.

Il Chievo è la squadra con la più alta percentuale di cross riusciti su azione in questa Serie A (27,2%).

La Fiorentina è l’unica squadra ad avere due giocatori con almeno nove gol segnati nella Serie A 2016/17 (Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi).

Bernardeschi ha segnato quattro reti da fuori area in questo campionato, più di ogni altro.

Sergio Pellissier (tre gol in 19 sfide alla Fiorentina) ha realizzato quattro reti nelle ultime cinque partite di Serie A, tanti quanti quelli segnati nelle precedenti 18.

