Chievo, forte interesse per Sergio Araujo: genio e sregolatezza del Las Palmas

Il Chievo lavora per piazzare il grande colpo di mercato. Dopo il “No” di Valter Birsa alla Cina, i clivensi stanno cercando di rafforzare la squadra. Essendo la pista che porta ad Alberto Paloschi apparentemente poco praticabile, il club veneto ha già pronto un “Piano B“, che porta il nome di Sergio Araujo.

Attaccante argentino classe 1992 del Las Palmas, Araujo è in rotta con il club spagnolo e potrebbe lasciare le Isole Canarie in questa sessione di mercato. Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, il talento di Neuqén è stato mandato in prestito biennale al Barcellona B nell’estate 2012. Nonostante le ottime prestazioni, viene rispedito in Argentina dopo solo una stagione, dove gli Xeneizes lo girano in prestito al Tigre. Nel luglio 2014, viene acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Las Palmas. Araujo risulta essere uno degli uomini decisivi per la promozione in Liga del club canarino, così, l’estate seguente, il club spagnolo riscatta il suo cartellino per circa 3 milioni di Euro. Anche nella sua prima stagione nel massimo campionato spagnolo, Araujo sforna ottime prestazioni, contribuendo alla salvezza del Las Palmas.

In questa stagione, però, qualcosa sembra essersi rotto: a settembre, è risultato positivo all’etilometro, mentre era alla guida della sua auto, rifiutandosi anche di effettuare nuovamente l’alcool-test. Araujo, poi, ci è ricascato nuovamente pochi giorno fa quando – come riporta As – è stato fermato da una pattuglia alle 8,30 del mattino ed è risultato nuovamente positivo ai controlli. Per non dimenticare, poi, le tante notti brave che hanno fatto molto arrabbiare il club isolano.

Il club spagnolo, quindi, ha tutte le intenzioni e le motivazioni per liberarsi del talento argentino. Il Chievo avrebbe intenzione di provarci nel caso dovesse riuscire a cedere Lucas Castro al Torino. Infatti, con i soldi ottenuti dalla cessione del centrocampista, potrebbe spedire un’ottima offerta al Las Palmas.

L’operazione, comunque, sarà molto difficile da chiudere: infatti, Sergio Araujo, ha manifestato la sua volontà di rimanere in Liga e – secondo Canarias 7 – avrebbe già rifiutato un’offerta dalla Cina e un'altra dello Sporting Gijon. In ogni caso, il Chievo resta vigile e monitora la situazione.

Andrea Fabris (@andreafabris96)

PER TUTTE LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU AGENTI ANONIMI

L'articolo Chievo, forte interesse per Sergio Araujo: genio e sregolatezza del Las Palmas proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi