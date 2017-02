Chievo-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; De Guzman; Inglese. All. Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Pellissier

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: –

STATISTICHE OPTA

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Chievo, segnando otto gol in questo parziale.

Al Bentegodi nessun pareggio negli otto precedenti di A tra veneti e campani: quattro vittorie per parte, di cui le ultime tre tutte azzurre.

Era dal 2005/06 che il Chievo non collezionava così tanti punti dopo le prime 24 giornate di Serie A: nove successi fin qui per i veneti, proprio come in quella stagione a questo punto del torneo.

Napoli in serie positiva da 13 partite di campionato (9V, 4N): è dal gennaio 2010 che gli azzurri non rimangono almeno 14 partite consecutive imbattuti in Serie A (15 in quel caso).

Azzurri primi in questo campionato per gol fatti (57), tiri effettuati (426), possesso palla medio (61.4%), palle recuperate nella metà campo avversaria (392), passaggi riusciti nella metà campo avversaria (7566).

Il Chievo è la squadra che ha colto meno volte l’avversario in fuorigioco in questo campionato (solo 24).

Il Chievo è la squadra che ha la peggior percentuale di tiri nello specchio (41%), il Napoli la seconda migliore (52%, dietro al Cagliari con 54%).

Valter Birsa è l’unico giocatore dei top-5 campionati europei 2016/17 ad aver fornito cinque assist vincenti direttamente da calcio d’angolo.

In otto delle ultime nove gare giocate in campionato, Dries Mertens ha partecipato ad almeno un gol del Napoli: nel parziale 13 reti e quattro assist vincenti.

Cinque dei sette gol di Lorenzo Insigne in campionato, inclusi gli ultimi tre, sono arrivati in trasferta.

