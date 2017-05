Chievo-Palermo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Frey, Spolli, Cesar, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Izco; Birsa; Inglese, Pellissier. Allenatore: Maran.

Squalificati: Gobbi, Depaoli

Indisponibili: Meggiorini, Hetemaj

Palermo (3-5-1-1): Fulignati; Andelkovic, Cionek, Goldaniga; Rispoli, Chochev, Gazzi, Jajalo, Aleesami; Diamanti; Balogh. Allenatore: Bortoluzzi.

Squalificati: Nestorovski

Indisponibili: Rajkovic, Embalo, Silva

STATISTICHE OPTA

Il Chievo ha vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A contro il Palermo (1P), non subendo gol due volte in questo parziale.

Il Palermo ha trovato il successo solo in una delle 10 trasferte di A al Bentegodi contro il Chievo (3N, 6P): nell'ottobre 2006, per 1-0, grazie a un gol di Corini.

Con una sconfitta il Palermo retrocederebbe matematicamente con tre giornate d'anticipo: sarebbe la nona retrocessione della sua storia dalla A alla B. Solo Atalanta, Bari e Brescia ne conterebbero di più.

Il Chievo non aveva mai pareggiato così poco (cinque volte) in 34 giornate nel massimo campionato e non aveva mai subito nemmeno così tanti gol (53) nei primi 34 turni.

Il Palermo ha perso tutte le ultime cinque trasferte: non colleziona sei ko di fila fuori casa in uno stesso campionato di Serie A dal 1962/63.

In cinque delle ultime sette trasferte il Palermo ha incassato almeno quattro gol: sono addirittura 26 le reti subite dai rosanero in questo parziale.

Solo cinque gol per il Chievo nella prima mezz’ora di gioco (meno di tutti in questo campionato), mentre il Palermo in quel parziale ha incassato 19 reti (meno solo del Pescara).

Il Chievo è la formazione che ha segnato meno gol grazie a nuovi acquisti in questa Serie A: solo tre, tra cui due di De Guzmán e uno di Bastien.

Valter Birsa, che ha segnato in entrambe le ultime due sfide al Palermo in A, ha già registrato in questo campionato il suo record di gol (sette) e di assist (otto) in un singolo torneo di Serie A.

Il Palermo è la sesta squadra differente con cui Alessandro Diamanti segna almeno un gol in Serie A: otto dei suoi 33 gol nel massimo campionato (il 24%) sono arrivati da calcio di punizione diretto.