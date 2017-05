Chievo-Roma: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Bastien; Birsa; Pellissier, Inglese. Allenatore: Maran.

Squalificati:

Indisponibili: Meggiorini, Spolli, Hetemaj, Dainelli, Rigoni

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Spalletti.

Squalificati:

Indisponibili: Florenzi

STATISTICHE OPTA

Il Chievo ha vinto solo tre dei 29 precedenti di Serie A contro la Roma, l’ultimo nel 2013: da allora cinque successi giallorossi e due pareggi.

In Veneto la Roma ha perso solo un match contro il Chievo (nel dicembre 2012): completano il quadro cinque successi e ben otto pareggi.

La Roma ha segnato esattamente tre gol negli ultimi tre confronti di Serie A contro i veneti, tra cui quello vinto 3-0 proprio nella 37ª giornata dello scorso campionato.

Il Chievo è imbattuto da tre sfide di campionato (1V, 2N): i gialloblu non arrivano a quattro partite senza sconfitte in Serie A da aprile 2016.

La Roma arriva dalla sua personale striscia record di sei successi consecutivi in trasferta in Serie A: in queste gare ha subito solo tre gol, mai più di uno a match.

La Roma va a segno da 19 gare consecutive di campionato ed è a quota 82 reti: nella sua storia in A solo due volte ha segnato di più, 83 nel 2015/16 e 87 nel 1930/31 (34 giornate).

Il Chievo è la squadra che ha segnato meno in percentuale nei primi tempi: 13 reti su 40 totali, il 32%.

Sfida tra due delle tre squadra, con la Fiorentina, che hanno segnato di meno con nuovi acquisti in questo campionato: solo tre gol del Chievo e sette della Roma provengono da giocatori che non erano in rosa nella scorsa stagione.

Daniele De Rossi, che per la prima volta ha segnato in tre gare di fila di Serie A, ha nel Chievo la sua vittima preferita nel massimo campionato (quattro reti, tre delle quali al Bentegodi).

Otto degli ultimi 11 gol del Chievo in campionato hanno visto protagonista almeno uno tra Sergio Pellissier e Roberto Inglese: quattro gol per il veterano dei veneti, due gol e tre assist per l’ex attaccante del Carpi.

Mohamed Salah ha partecipato a nove gol della Roma nelle ultime otto partite giocate in A: quattro reti e cinque assist per l’egiziano.