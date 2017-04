Il Toro cala il tris, Chievo incornato al Bentegodi

Torna al succeso il Torino in una gara, quella del Bentegodi contro il Chievo, che aveva ben poco da dire in termini di classifica per entrambe le squadre, ampiamente salve e senza europretese. Ma, come spesso accaduto in altre uscite, gli uomini di Mihajlovic, una volta raggiunto il raddoppio (prima segna Ljajic, poi Zappacosta), si rilassano, lasciando la ribalta ai gialloblù guidati dall'eterno capitan Pellissier, che segna il gol della bandiera e della tremarella granata. Ci pensa poi Iago Falque a rassicurare il Toro, che consolida il nono posto con 48 punti, mentre il Chievo resta al dodicesimo posto in coppia con il Cagliari a quota 38.

La cronaca

Pronti via, Torino subito pericoloso: prima destro rasoterra di Ljiajic su cui Sorrentino si fa trovare pronto distendendosi con i pugni, poi traversa colpita da Boyé da posizione defilata e, al quarto d'ora, colpo di testa di De Silvestri che sfiora il palo su azione di corner. Il Chievo si fa vedere al ventesimo con Frey, botta dalla distanza, troppo centrale, blocca Hart. Nella ripresa la sblocca Ljajic: destro secco dal limite, Sorrentino battuto sul primo palo e vantaggio granata al 52'. Quattro minuti, il Toro raddoppia: su azione di corner, Castro mette fuori di testa ma serve involontariamente Zappacosta, destro potente al volo e gol da cineteca. Al 62' il Chievo dimezza lo svantaggio: Inglese serve sul filo dell'offside Pellissier, tocco sotto e Hart beffato. Ma al 75' la chiude Iago Falque con un destro che s'infila nell'angolino sotto lo sguardo inerme di Sorrentino.

La statistica

Chievo reduce da 5 sconfitte consecutive in campionato: i veneti non perdono 5 partite di fila in Serie A dall’ottobre 2013.

Il migliore

Adem LJAJIĆ - Si rende subito pericoloso con un destro rasoterra, poi nella ripresa, sempre con il suo piede preferito, sblocca la gara segnando il suo ottavo gol in questa stagione. Per il resto, gara di grande qualità e intensità sulla trequarti. Finalmente trascinatore.

Il peggiore

Përparim HETEMAJ - Perde la bussola rincorrendo Acquah e Baselli. Esce (tarantolato) anzitempo.

Il tweet

Il tabellino

Chievo-Torino 1-3

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli (83' Izco), Dainelli, Spolli, Frey (65' Gakpé); Castro, Radovanovic, Hetemaj (70' Kiyine); Birsa; Inglese, Pellissier. All. Maran

Torino (4-2-3-1): Hart; De Silvestri (24' Zappacosta), Rossettini, Moretti, Avelar (83' Barreca); Acquah, Baselli (78' Valdifiori); Iago Falque, Ljajic, Boyé; Belotti. All, Mihajlovic

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

Reti: 52' Ljajic (T), 56' Zappacosta (T), 65' Pellisser (C), 75' Iago Falque (T)

Ammoniti: Zappacosta (T), Kiyine (C)

Espulsi: nessuno