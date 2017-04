Chievo-Torino: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-3-1-2): Seculin; Izco, Cesar, Dainelli, Frey; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Gakpè, Pellissier. Allenatore: Maran.

Indisponibili: Meggiorini, Cacciatore, Rigoni, Gamberini, Gobbi, Sardo

Squalificati:

Torino: (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Avelar; Baselli, Acquah; Boyè, Ljalic, Iago Falque; Belotti. Allenatore: Mihajlovic.

Indisponibili: Ajeti, Carlao, Castan, Iturbe, Molinaro, Obi

Squalificati: Lukic

STATISTICHE OPTA

Un solo pareggio nelle ultime sette sfide di Serie A tra Chievo e Torino: due successi veneti e quattro affermazioni granata nel parziale.

Il Torino ha vinto una sola volta in casa del Chievo in Serie A, nel maggio 2014 (3N, 4P).

Chievo reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato: i veneti non perdono cinque partite di fila in Serie A dall’ottobre 2013.

La squadra di Maran è a secco di gol da due partite, dopo che aveva trovato la rete in tutte le precedenti sette gare di campionato.

In questa stagione, solo il Rennes (13) ha pareggiato più partite del Torino (12) nei cinque maggiori campionati europei.

I granata hanno sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 partite di campionato.

Sono solo cinque i gol del Chievo nella prima mezzora di gioco: nessuna squadra ne ha segnati meno nel campionato in corso.

Il Torino ha segnato 21 gol su palla inattiva, rigori inclusi: record nella Serie A in corso.

Roberto Inglese – in gol contro il Torino nel match d’andata – non ha mai segnato a una stessa squadra sia all’andata che al ritorno in Serie A.

Andrea Belotti ha trovato il gol in tutte le ultime tre partite giocate in campionato: in Serie A non ha mai segnato in quattro match di fila.

