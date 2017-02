Chievo-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Izco, Gamberini, Dainelli, Gobbi; De Guzman, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. All. Maran

Indisponibili:

Squalificati: Cacciatore (1)

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Duvan Zapata, Thereau. All. Delneri

Indisponibili: Faraoni, Badu

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il Chievo ha vinto soltanto due delle ultime 16 sfide contro l’Udinese in A (7N, 7P), tuttavia la formazione gialloblu ha raccolto i tre punti proprio nell’ultimo incontro contro i friulani, a settembre (2-1).

L’Udinese è la squadra a cui il Chievo ha segnato più gol in casa nel massimo campionato, 17.

La prossima sarà la vittoria casalinga numero 100 per il Chievo in Serie A.

La vittoria sul campo della Lazio ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila in campionato per i veneti, che in questa striscia avevano subito in media 3.3 gol a partita.

Parallelamente, la vittoria sul Milan ha messo fine ad un filotto di tre sconfitte ed un pareggio per i bianconeri nelle precedenti quattro giornate di A, periodo in cui i friulani avevano trovato la rete una sola volta.

Il Chievo viene da due sconfitte interne di fila in campionato: non ne perde tre consecutive sul proprio terreno in Serie A da maggio 2014.

28 punti per il Chievo dopo 22 giornate – dal 2006/07 ad oggi solo una volta ha fatto meglio a questo punto del torneo (29 punti nel 2009/10).

Udinese (41%) e Chievo (46%) sono due delle ultime quattro squadre di questo campionato per possesso palla medio.

Cyril Théréau, ex del match, ha messo lo zampino in sei delle ultime otto reti in campionato dei friulani (quattro gol e due assist).

L’ultimo gol in A di Roberto Inglese al Bentegodi è arrivato in Chievo-Udinese 2-3 del novembre 2015.

Sergio Pellissier ha siglato quattro gol contro l’Udinese nel proprio stadio, a nessun’altra squadra ha segnato di più al Bentegodi in Serie A.

