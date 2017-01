Cigarini e Di Gennaro: Milan, un colpo last minute dal sapore del ripiego

" Mercato chiuso, chiusissimo. Abbiamo già preso due esterni d'attacco che credo faranno tutto il possibile per non far rimpiangere Bonaventura. Anche se Jack è Jack "

All'uscita dal ristorante dove ha appena cenato con Lucas Ocampos, Adriano Galliani è categorico: il mercato invernale del Milan si è aperto e chiuso con gli arrivi di Gerard Deulofeu dall'Everton e dell'argentino dal Genoa. Nonostante l'infortunio che costringerà a un lungo stop e a un intervento chirurgico l'ex giocatore dell'Atalanta. Ma davvero, da qui alle ore 23 di questa sera, i rossoneri non si muoveranno più? Nutrire qualche dubbio è lecito.

Solo giocatori gratis

Il problema è naturalmente riuscire a organizzarlo, l'acquisto in extremis. "Il condor è andato in pensione", diceva lo stesso Galliani qualche settimana fa, ma ad essere andata in pensione è semmai la disponibilità economica che un tempo consentiva al Milan di operare sorprendenti colpi last minute. La realtà odierna è ben chiara: alla corte di Montella, in attesa del closing con la nuova proprietà cinese, possono arrivare solo parametri zero o prestiti. Come Ocampos e Deulofeu, appunto. Un ultimo movimento, i rossoneri potrebbero effettuarlo proprio in mezzo al campo, per irrobustire un reparto che da mesi non ha più nemmeno Montolivo. Ma, considerando anche che il tempo a disposizione sta diminuendo drasticamente, appare sensato pensare a un ripiego, più che a un'opportunità.

Da Cigarini a Di Gennaro

Sul genoano Miguel Veloso non sono mai arrivate conferme. "Non siamo concentrati su di lui, lavoriamo solo per Ocampos", diceva domenica il ds Rocco Maiorino, prima di concludere effettivamente per l'arrivo dell'ex River. "A centrocampo non mi servono nuovi giocatori: ne ho già 9", ha ribadito Vincenzo Montella. Eppure, sottotraccia il Milan rimane vigile. E, notizia delle ultime ore, pensa al sampdoriano Luca Cigarini e al cagliaritano Davide Di Gennaro. Due registi, e dunque due alternative al giovane Locatelli, che a Udine ha dimostrato di alternare ancora lampi di classe a ingenuità clamorose. Il problema è che, appunto, si tratterebbe di due operazioni di ripiego: il primo fa la riserva di Torreira alla Sampdoria, il secondo - peraltro cresciuto proprio nelle giovanili del Milan - è digiuno di esperienze in una grande squadra.

Di Gennaro - Cagliari-Fiorentina - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

L'idea Giaccherini

Ancor meno utile sarebbe probabilmente Emanuele Giaccherini, il cui agente qualche giorno fa ha annunciato in pompa magna di aver chiesto al Napoli la cessione. Cessione che, con ogni probabilità, non andrà in porto almeno fino a fine stagione. E in ogni caso, Giak non vestirà la maglia del Milan: i rossoneri i avevano pensato, ma il club di De Laurentiis non è disposto a privarsi senza incassare un solo euro del proprio giocatore. Le cui caratteristiche, peraltro, sono evidentemente diverse da quelle di Cigarini e Di Gennaro: jolly che gioca soprattutto largo nel tridente, l'ex juventino andrebbe a ingolfare un reparto già rinforzato da Deulofeu e Ocampos. Problema che, come detto, non si pone.

Giaccherini - Napoli-Virtus Entella - 2016/2017 - LaPresseEurosport

Niente terzino

Nonostante l'infortunio di De Sciglio, non arriverà inoltre un nuovo terzino. Troppo stretti i tempi, troppo ristrette le disponibilità del Milan. E meno lunghi del previsto i tempi di recupero del giocatore. Montella darà dunque fiducia a chi ha già in casa: Antonelli, il giovane Calabria, magari anche quel Vangioni che fin qui ha giocato pochissimo, e che per giorni è stato al centro di chiacchiere di mercato con il Siviglia. Se qualcosa si muoverà entro le 23, dunque, sarà a centrocampo. Se si tratterà di un nome tale da scaldare i cuori del tifo, questo è tutto un altro discorso.