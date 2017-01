Clamoroso, agente Rodriguez: “A fine mese nuova squadra”

Nuove e clamorose rivelazioni dell’agente di Gonzalo Rodriguez, difensore e capitano attuale della Viola. Intervistato da La Nazione, José Raul Iglesias ha rilasciato news importanti sul rinnovo e sulla permanenza del suo assistito a Firenze: “In questi mesi non ho ricevuto nessuna telefonata da parte della Fiorentina e questo comportamento mi fa pensare che ormai al club non interessi più formulare una proposta di rinnovo per Gonzalo. Da tempo peraltro stiamo valutando varie proposte e sono certo che entro un mese definiremo tutto con una nuova squadra. Sui nomi non voglio dire nulla; quello però che posso confermare è che in tanti hanno chiesto informazioni su Gonzalo e dopo la prestazione di domenica contro la Juventus a maggior ragione.”

Nei mesi scorsi la situazione era molto simile: la Fiorentina non aveva aperto con entusiasmo all’idea di un rinnovo e l’agente aveva lamentato un disinteresse del club verso questa situazione. Ricordiamo che il contratto del giocatore scadrà a giugno 2017. Senza rinnovo e prolungamento, il difensore potrebbe lasciare Firenze a parametro zero.

Come la nostra redazione aveva anticipato, inoltre, sul giocatore è forte l’interesse dell’Inter, in vantaggio sulle altre pretendenti, Roma e Milan su tutte. Il ds Ausilio ha preceduto la concorrenza e in caso di mancato rinnovo con la Viola, il trentaduenne difensore argentino potrebbe approdare all’Inter già a febbraio.

a cura di Matteo Tombolini

