Le pagelle di Napoli-Atalanta 0-2

===Le pagelle del NAPOLI===

José REINA 5,5 - Sul primo gol può poco, sul secondo non é reattivo. Sicuro invece su Petagna.

Elseid HYSAJ 4,5 - Gomez e Spinazzola nella prima frazione lo mettono in continua difficoltà. Nella ripresa pare riprendersi, ma poi viene saltato ancora nell'azione del raddoppio. Male male, fischiato al cambio. (Dal 79' MAGGIO SV)

Raul ALBIOL 5,5 - Uno dei meno peggio. Impegna anche Berisha. A volte peró sbaglia l'anticipo e Petagna ne approfitta.

Nikola MAKSIMOVIC 4,5 - Disattento e impreciso. Graziato da Petagna dopo uno svarione ad inizio secondo tempo. Debole fisicamente, spesso sovrastato da Petagna.

Faouzi GHOULAM 6 - Un po' in ritardo nella mischia del gol di Caldara. Peró alla fine é quello del Napoli che ci prova di piú. Tira, crossa, manda in porta Callejon, spinge. Premiamo l'impegno.

Piotr ZIELINSKI 5 - Altro passo indietro. Spaesato quasi come a Madrid contro il Real. Un tiro e poco altro. Non trova spazi per inserirsi.

Amadou DIAWARA 5,5 - Regia banale, spesso elementare. Non verticalizza, si limita al contenimento. A volte non basta.

Marek HAMSIK 5 - Spento, senza idee, sotto ritmo. Non il solito Hamsik. Nessuna conclusione, nessun inserimento dei suoi. (Dal 59' MILIK 5,5 - Entra, dá una mini scossa, poi si spegne subito. Non ancora pronto)

José Maria CALLEJON 4 - Fuori totalmente dal match. Non ripiega mai su Spinazzola, che da quel lato crea continui problemi a Hysaj. Non capisce, come gli capita di consueto, i tagli di Insigne e Mertens. E si divora un gol clamoroso, che poteva riaprire la partita.

Dries MERTENS 5,5 - Pericoloso due volte nel primo tempo, prima con un destro piazzato e poi su punizione. Paradossalmente nella ripresa crea meno. Uno dei pochi a tentare la giocata.

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Scheggia una traversa in avvio. Unico guizzo di una partita in chiaroscuro. (Dal 79' PAVOLETTI SV)

ALL. Maurizio SARRI 4,5 - Alla lavagna il maestro Gian Piero Gasperini, seduto in primo banco a prendere appunti l'alunno Maurizio Sarri.

2017, Mattia Caldara, Napoli-Atalanta, LaPresseLaPresse

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Etrit BERISHA 7 - Una grande parata su una punizione di Mertens, con l'aiuto del palo. Nella ripresa non deve compiere prodezze, ma é ripetutamente sicuro negli interventi su Mertens, Zielinski, Albio.

Rafael TOLOI 7 - Bravo in acrobazia, di testa, in ripiegamento. Poche distrazioni, tanto agonismo.

Mattia CALDARA 8 - Prima doppietta in Serie A, quarto e quinto centro in questo campionato. Ma oltre alle pregevoli doti offensive (il secondo gol é una prelibatezza), conferma di essere un difensore già di alto livello. Due chiusure in spaccata su Mertens, vince ogni duello aereo e imposta con la calma dei grandi. Un predestinato, forgiato da Gasperini e benedetto dalla Dea.

Andrea MASIELLO 7 - Quasi perfetto, salvo una sbavatura ad inizio ripresa. Intelligente anche nell'impostare. Stagione super.

Andrea CONTI 6,5 - Meno in evidenza rispetto all'altro esterno Spinazzola, ma ugualmente utile. Bene dietro, poco attivo davanti.

Frank KESSIE 5,5 - Un punto in meno per l'espulsione che lascia i suoi in 10. Ingenuo due volte. Prima ottima partita. In mezzo la sua presenza si fa sentire.

Remo FREULER 7 - Buona prova. Sia in interdizione che nella gestione del possesso. Una delle mosse vincenti di Gasperini.

Leonardo SPINAZZOLA 7,5 - Che partita del ragazzo scuola Juve. Nel primo tempo a sinistra è un treno. Viaggia a mille all'ora, creando continui pericoli. Nella ripresa il superbo assist del secondo gol.

Jasmin KURTIĆ 6 - Tanto sacriificio, poca qualitá. Aiuta nel lavoro di pressing a tutto campo, meno bene quando deve duettare con Gomez e Petagna. (Dall'86' CRISTANTE SV)

Andrea PETAGNA 6,5 - Sbaglia il possibile raddoppio ad inizio ripresa, su gentile regalo di Maksimovic. Il resto della prova é ottima. Protezione palla, aperture, dribbling. Cresciuto tantissimo. (Dal 91' ZUKANOVIC SV)

Alejandro GOMEZ 6,5 - Meno spunti rispetto al solito, ma quando accelera manda in tilt Hysaj. Cross e falli subiti. Apporto sempre positivo. (Dal 82' GRASSI SV)

ALL. Gian Piero GASPERINI 7,5 - Chapeau, complimenti, applausi. Atalanta fantastica, che gioca a memoria e che non si sente inferiore a nessuno. Grande vittoria.

+++