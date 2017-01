Claudio Marchisio: "Champions? Abbiamo tre obiettivi e possiamo arrivare in fondo in tutto"

" E' normale che non portare a casa il primo trofeo della stagione non sia stato bello, è un rammarico importante, però dobbiamo guardare quanto di positivo è stato fatto, con record su record, trofei vinti e un titolo di Campioni d'inverno conquistato in anticipo che ci porta ad iniziare questo 2017 con grande fiducia e grande voglia di continuare "

Così il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio tornando sulla sconfitta di Doha in Supercoppa. "Ho definito il mio 2016 come un anno agrodolce, per via del mio lungo infortunio - ha raccontato il 'Principino' ai microfoni di Jtv - E potremmo legarlo anche alla squadra, considerato come si è concluso, con l'unico neo di un anno solare completamente positivo". La Juventus ripartirà dalla sfida dello Stadium con il Bologna. "E' bello ricominciare nel nostro Stadio, con i nostri tifosi vicino. Dovremo essere pronti a una partita che non sarà per niente facile, e avere accanto il nostro pubblico ci darà una spinta in più. Giocheremo contro una squadra che vuole iniziare bene, e come ben sappiamo la prima dell'anno e, in generale, le partite dopo le soste non sono mai semplici - ha evidenziato il centrocampista della nazionale - Si rientra da un periodo di pausa e in questi giorni bisognerà lavorare per farsi trovare pronti. Il Bologna non ha molti punti, in rapporto alla rosa che ha, con giocatori interessanti e un allenatore che sa lavorare molto bene, ma verrà a giocarsi la partita.

" Ogni volta che ha giocato contro di noi Donadoni ci ha messo in difficoltà e bisogna ricordare che il nostro ultimo pareggio è stato proprio contro il Bologna, ormai quasi un anno fa. Bisognerà fare attenzione per partire subito con il piede giusto "

Marchisio si è poi soffermato sulle rivali principali nella corsa al titolo. "La Roma in questi ultimi anni ha dimostrato di essere una grande squadra, che vuole puntare allo scudetto - ha evidenziato - Il Napoli non è partito benissimo, però sta recuperando e ha una rosa importante non soltanto per il campionato ma anche per la Champions, come ha dimostrato anche in Europa". Un pensiero anche per gli ottavi di Champions: "Finora abbiamo sicuramente vissuto un cammino positivo: i risultati sono arrivati e siamo riusciti a raggiungere il primo posto".

" Siamo soddisfatti del sorteggio, perché sicuramente si potevano incontrare squadre, almeno sulla carta, più forti, però non bisogna dimenticare che il Porto è una grande realtà della Champions League, fa sempre bene in questa competizione e ha giocatori di talento che ogni anno poi riescono ad andare in grandissimi club, quindi bisognerà fare attenzione "

"E' una squadra molto tecnica, ma anche fisica, quindi non sarà facile - ha evidenziato Marchisio - Agli ottavi di finale, del resto, si incontrano sempre squadre che sono riuscite a superare il girone e che hanno qualità: tutte le partite sono difficili. Noi avremo la fortuna di giocare la prima partita fuori casa, per permetterci poi il ritorno allo Stadium. Per la Champions, comunque, c'è tempo: ora dobbiamo pensare al campionato e continuare così come lo abbiamo chiuso".

" Dobbiamo puntare ai nostri obiettivi: il campionato, la Champions e la Coppa Italia. Ne abbiamo tre, abbiamo una squadra competitiva che può dare ancora tanto, anzi... Molto di più. Questo lo sappiamo, e in questi mesi bisognerà lavorare su questi fronti: la Juventus può arrivare in fondo in tutto! "