Colpo Fiorentina: dall'Empoli arriva Saponara in prestito con obbligo di riscatto

Blitz di Corvino che in poche ore è riuscito a trovare un importante accordo con l'Empoli per l'acquisto di Riccardo Saponara. Il trequartista classe '91, che non era stato convocato da Martusciello per la sfida salvezza contro il Crotone, saluterà nei prossimi giorni l'Empoli per trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. La Viola spenderà 8 milioni per l'ex Milan, più bonus di 1 milione in base alle prestazioni del giocatore.

Resta difficile, invece, per l'Empoli trovare un valido sostituto. La società toscana ha cercato un asse con il Napoli per arrivare ad uno tra El Kaddouri e Alberto Grassi: il marocchino preferisce però una piazza diversa, mentre Grassi si dice contento all'Atalanta. Ghiotta chance quindi per Miha Zajc, neo acquisto dell'Empoli, che potrà subito entrare nei meccanismi di Martusciello in attesa di un eventuale sostituto.

Il tecnico Martusciello conferma l'assenza di Saponara contro il Crotone:

In casa Fiorentina, invece, c'è soddisfazione per l'arrivo di Saponara. Il trequartista era uno dei pallini di Paulo Sousa che lo aveva chiesto alla società già da diverso tempo. Con un Saponara in più, a questo punto, si può però pensare ad un'eventuale cessione di Bernardeschi in estate?