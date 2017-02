Colpo Lazio con Immobile e Keita: rimonta a Empoli e vince 1-2

Immobile, Empoli-LazioLaPresse

La cronaca della partita

Di Pucciarelli, dopo 7 minuti, il primo pericolo: sinistro volante in acrobazia e mira sbagliata solo per centimetri. Ma è soltanto un'illusione, perché quando la Lazio inizia ad attaccare non molla più l'osso: per due volte Immobile chiama Skorupski all'intervento, mentre l'inserimento in area di Parolo non si tramuta nel gol del vantaggio solo perché la deviazione dell'ex parmense è imprecisa di un nulla. Ancora l'ex portiere della Roma protagonista: devia in angolo il tiro dal limite di Immobile, chiude la porta a Felipe Anderson e vola sul missile dalla distanza di Parolo. Un muro polacco. Ancora protagonista nell'ultima azione del tempo, dopo che Radu ha chiuso all'ultimo su Maccarone: la sua smanacciata sul cross di Immobile è decisiva per evitare il possibile tap-in ravvicinato di Milinkovic-Savic.

El Kaddouri ha una buona occasione al rientro dall'intervallo, ma sparacchia il pallone tra le mani di Strakosha. Mentre Skorupski si dimostra nuovamente attento nel dire di no a un'incornata di Milinkovic-Savic. Al 67', ecco il vantaggio. Non della Lazio, ma a sorpresa dell'Empoli: Krunic spara una botta all'incrocio da fuori area e realizza la rete dell'1-0. La gioia dei toscani dura però appena una sessantina di secondi: Felipe Anderson cerca Immobile, che dopo una deviazione avversaria batte Bellusci sul tempo battendo finalmente Skorupski con un destro rapace da pochi passi. Rimonta completata a una decina di minuti dal termine: ancora Felipe Anderson, Costa non libera e Keita, trovando la sporcatura del difensore avversario, realizza il punto della vittoria. Quello che proietta la Lazio, almeno momentaneamente, davanti a Biglia.

La statistica chiave

Il dato delle conclusioni in porta racconta in maniera abbastanza eloquente l'andamento della gara: 21 a 6 a favore della Lazio.

Il migliore in campo

Immobile. Prova da ogni posizione a battere Skorupski, e alla fine ci riesce con un gol da vero rapace. Un gol fondamentale, perché rimette in piedi una partita che stava clamorosamente sfuggendo di mano alla Lazio. Premiato per l'insistenza e per la solita gara di vigore e generosità.

I peggiori in campo

Bellusci e Costa. Li scegliamo assieme, perché a turno ne combinano di ogni colore. Palloni persi, sciocchezze difensive, mancate chiusure. Colpevole sul primo gol l'ex catanese, non perfetto sul secondo il compagno di reparto.

Il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (78' Veseli), Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce (74' Mauri); El Kaddouri; Maccarone (72' Thiam), Pucciarelli. All. Martusciello

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta (86' Bastos), Wallace, Hoedt, Radu (78' Djordjevic); Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic (57' Keita); Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All. Inzaghi

Arbitro: Nicola Rizzoli di Bologna

Gol: 67' Krunic (E), 68' Immobile (L), 80' Keita (L)

Note: ammonito Costa (E), Biglia (L), Dioussé (E), Veseli (E)