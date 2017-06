Contatto Raiola-Juventus: pronto contratto triennale per Moise Kean

Non solo Donnarumma, Raiola ha avuto un contatto con Marotta per definire il futuro di Moise Kean in bianconero. È ormai pronto da settimane, secondo Agenti Anonimi, l’adeguamento economico rispetto al contratto del classe 2000, contratto che vedrà l’attaccante della Nazionale Under 19 italiana, legato alla Juventus per tre anni. Il giocatore, che in Serie A ha trovato il gol nell’ultima giornata contro il Bologna, guadagnerà poco meno di un milione l’anno.

Da definire se resterà alla Juventus o no nella prossima stagione, molto dipenderà dagli affari che i bianconeri concluderanno con Marotta e Paratici concentrati, per ora, ‘solo’ su mezze punte: Bernardeschi e Douglas Costa. Molto probabile, invece, l’arrivederci a Riccardo Orsolini che potrebbe finire in prestito al Bologna.