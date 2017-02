Coraggio Florenzi, l'esempio ce l'hai in casa: Strootman è tornato al top

Destino davvero crudele quello di Alessandro Florenzi, che, pensate, solo una decina di giorni faceva recapitare una sua maglietta con dedica speciale allo sfortunato cestista della Virtus Roma Gabriele Benetti fresco di rottura del crociato. A una settimana di distanza quella sorte nefasta è toccata a lui, ancora a lui: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, lo stesso che gli era stato ricostruito dopo il crack dello scorso 28 ottobre 2016 in quel di Reggio Emilia, e immediata operazione a Villa Stuart. Maledetto quell’appoggio sbagliato del piede sinistro sul campo della Primavare di Alberto De Rossi. Il mondo dello sport si è immediatamente stretto attorno al centrocampista della Roma e della Nazionale, quintessenza di generosità, attaccamento alla maglia e incrollabile dedizione nel suo lavoro. Con quella tempra che si ritrova nessuno dubita che tornerà forte come prima se non di più: dopotutto l’esempio virtuoso ce l’ha in casa, un certo Kevin Johannes Willem Strootman.

Il precedente incoraggia: Strootman insegna

Già, la mente non può che volare lì, al metronomo olandese tornato a essere la “lavatrice” dei tempi di Rudi Garcia dopo essere rimasto praticamente due stagioni ai box a causa di ben tre interventi chirurgici al ginocchio sinistro; anche il calvario dell’ex giocatore del PSV iniziò con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. In pochi pensavano che Strootman sarebbe tornato ai sui livelli dopo un periodo così lungo lontano dai campi, eppure il classe 1990 di Ridderkerk ha lavorato sodo per presentarsi ai battenti della stagione 2016/2017 al meglio della condizione. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: contro il Villarreal ha letteralmente dominato il centrocampo dettando i tempi della manovra con grinta e classe.

La nuova sfida che lo attende

Memore della “lezione” di Strootman, Florenzi non dovrà far altro che elaborare questa nuova delusione, resettare tutto e lavorare giorno dopo giorno nel suo percorso di riabilitazione post operativo. Senza fretta, che in questi casi è sempre cattiva consigliera. Dopotutto l'età è dalla sua parte, visto che parliamo di un giocatore che ha ancora non ha spento la sua ventiseiesima candelina. E dunque #DajeAle, non vediamo allora di riapprezzare prodezze balistiche come quella contro il Barcellona in Champions League. Perchà il core de Roma cresciuto nel quartiere di Vitinia è un campione vero: in molti sottolineano a ragion veduta la sua predisposizione al sacrificio e la sua duttilità, ma ci preme ricordare che il ragazzo ha ottime doti tecniche e calcia in maniera divina.