Cornelius firma con l'Atalanta: è il danese l'attaccante per la prossima stagione

L’Atalanta pianifica già la stagione 2017/2018: la società orobica ha infatti ufficializzato questa mattina l’acquisto a titolo definitivo di Andrea Cornelius, attaccante 24enne del Copenaghen e della Nazionale danese. La punta centrale ha già collezionato 18 reti nella stagione in corso, di cui 9 nella Superligaen danese, 5 nei preliminari di Champions, uno al Porto nella fase a gironi e uno all’Ajax in Europa League. La sua prerogativa sono i colpi di testa, arte in cui eccelle grazie anche alla notevole altezza di 1,93.

Il comunicato dell’Atalanta:

" Atalanta BC comunica di aver acquisito dall'F.C. Copenaghen, a titolo definitivo, il calciatore Andreas Cornelius che sarà a disposizione del Club a partire dalla stagione 2017/2018. Cornelius, nato a Copenaghen il 16 marzo 1993, è considerato uno dei migliori giovani attaccanti del calcio danese degli ultimi anni, è cresciuto nel Copenaghen, dove si è messo in luce a suon di gol e prestazioni importanti, ha debuttato nella Superligaen danese appena diciannovenne e alla sua seconda stagione è stato capace di realizzare 18 gol in campionato dando un contributo determinante alla conquista del titolo e vincendo la classifica dei capocannonieri, ma anche il suo primo gol internazionale in Europa League. Prestazioni che gli sono valse la chiamata del Cardiff in Premier League. Un'esperienza durata sei mesi, perché a gennaio ha fatto ritorno al Copenaghen con cui ha vinto un altro titolo e ha totalizzato finora 56 reti in 168 presenze tra campionato e coppe. Nel corso di questa stagione è già andato a segno 9 volte in campionato, 2 nei playoff scudetto, 6 in Champions League e una in Europa League, per un totale di 18 gol. Entrato presto nel giro delle nazionali giovanili danesi, ha indossato le maglie delle varie Under fino alla Nazionale maggiore con cui ha fatto il suo esordio nel settembre 2012 in una gara valida per le qualificazioni Mondiali contro la Repubblica Ceca. Nel gennaio 2013 ha segnato i suoi primi gol con la Nazionale A: una tripletta al Canada nell'amichevole giocata negli Stati Uniti. Sempre contro la Repubblica Ceca due mesi più tardi ha segnato il suo primo gol nelle qualificazioni Mondiali. E ora si sta giocando con la Danimarca la qualificazione al Mondiale in Russia. "