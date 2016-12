Cosa manca al Milan per andare in Champions League?

Non sarà un mercato faraonico quello di riparazione del Milan, in attesa del closing di marzo. Fedeli al vangelo delle ultime sessioni, “se non entra nessuno non esce nessuno”, i rossoneri difficilmente metteranno a registro grandi colpi in entrata. Nell’ottica di una finestra di mercato autofinanziata dalle uscite, il Milan non potrà dunque accontentarsi di salutare solo Luiz Adriano, ora sempre più vicino allo Spartak Mosca di Carrera, per permettersi di intervenire in entrata. Anche perché la cessione del brasiliano, ormai ai margini del progetto tecnico di Vincenzo Montella, non garantirà alcun indennizzo ma solo un consistente risparmio sull’ingaggio per i tre anni e mezzo di contratto rimanenti. Confermata invece la rinuncia al giovane esterno dell’Ascoli Orsolini, che avrebbe rappresentato un colpo di prospettiva più che di contributo immediato, per una mancata condivisione di vedute tra Galliani e Sino Europe Sports. Per mantenersi però in superficie nelle zone alte della classifica, che aprono le porte dell’Europa a fine stagione, il Milan ha bisogno di qualche ritocco. Vincenzo Montella ha dato identità ed equilibrio a questa squadra, che dovrà mantenere alto il livello di concentrazione e di entusiasmo da qui al termine della stagione. Ciò non esclude però che, nella quadratura attuale, possano essere inseriti alcuni colpi per garantire ulteriore competitività.

Milan Badelj

L’intervento probabilmente più urgente è quello che riguarda il centrocampo. I compiti di regia sono stati completamente affidati alla freschezza di Manuel Locatelli, che si è dimostrato all’altezza del compito ma che in queste ultime settimane ha fatto registrare un fisiologico calo di rendimento. Capitan Riccardo Montolivo è fuori da inizio ottobre e difficilmente rientrerà prima di aprile e, per questo motivo, potrebbe rendersi necessario un ritocco in cabina di regia. Un nome che viene ormai periodicamente accostato ai rossoneri è quello di Milan Badelj, 27enne uomo d’ordine del centrocampo della Fiorentina, che non sembra intenzionato a rinnovare con i viola e che è costantemente nei pensieri di Montella. Il suo contratto scade nel 2018 ma, per non correre il rischio di perderlo a zero, o comunque a cifre risibili in estate, il ds viola Pantaleo Corvino pare non aver chiuso del tutto la porta ad una sua partenza a gennaio. Certo, il prezzo fissato si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro e non sembra essere granché sostenibile per le casse milaniste in questo momento. Proprio in questa direzione vanno le dichiarazioni del suo agente Dejan Joksimovic: "Penso che sia l'Inter che il Milan in questo momento non siano in grado di pagare 12-15 milioni, cifra necessaria per acquistarlo a gennaio a titolo definitivo dalla Fiorentina".

Keita Balde

L’esterno della Lazio, che è tornato ad esprimersi ai suoi livelli con continuità sotto l’egida di Simone Inzaghi, potrebbe riprendere quota negli ambienti rossoneri. Proprio come nel caso di Badelj, il contratto del senegalese scade nel 2018 ma le trattative per il rinnovo con i biancocelesti sono allo stallo. L’eventuale partenza di Keisuke Honda verso la MLS aprirebbe spazio sugli esterni, la velocità e l’abilità nell’uno contro uno di Keita sarebbero armi devastanti nel 4-3-3 di Vincenzo Montella. Il nodo è sempre lo stesso però: in un mercato in cui il Milan è ben lontano dal voler fare follie, un cartellino valutato tra i 25 ed i 30 milioni come quello di Keita risulta dunque inaccessibile. E c’è anche la questione Coppa d’Africa, perché per tutto il mese di gennai l’esterno del 1995 sarà impegnato con la maglia del Senegal.

Stevan Jovetic

L’esplosione di Lapadula in casa Milan ha mascherato solo in parte il calo vertiginoso di Carlo Bacca, che è a digiuno di gol dal 2 ottobre. L’ultimo gol è stato segnato su rigore con la Lazio mentre l’ultima marcatura su azione risale addirittura a settembre. Alla luce di questi dati, è inevitabile considerare anche un eventuale ritocco nel ruolo di prima punta, perché Lapadula con un Bacca a mezzo servizio non bastano per garantire gol da qui alla primavera. Potrebbe dunque consumarsi un ritorno dei rossoneri su Stevan Jovetic, già vicinissimo al Milan negli ultimi giorni di mercato ad agosto. Poco spazio con De Boer, praticamente nullo il suo apporto nell’era Pioli, ora il montenegrino è ai margini del progetto nerazzurro e non vede l’ora di salutare. Il “salto della quaglia” potrebbe dunque non essere solo un’ipotesi, soprattutto se si considera che Jovetic alla Fiorentina, con Montella sul ponte di comando, ha giocato probabilmente la miglior stagione della sua carriera. Ritrovare l’allenatore che aveva esaltato così bene le sue caratteristiche potrebbe anche garantirgli nuovo smalto in un momento davvero difficile della sua carriera.

