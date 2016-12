Cosa manca all'Inter per andare in Champions League?

L’Inter ha salutato il 2016 con tre vittorie consecutive. Non un motivo di giubilo, ma un primo mattone per costruire un 2017 diverso. Pioli, rispetto al suo predecessore, ha ottenuto una media punti di 2,16. De Boer non ha avuto il tempo di lavorare, ma aveva la squadra contro e si è fermato a una media di 1,27. Il nuovo tecnico ne ha impiegato ancor meno per trovare la quadratura e grazie ad alcuni piccoli accorgimenti ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, come disse una volta Rudi Garcia. La strada per l’Europa, Champions o Europa League che sia, è ancora lunga e il mercato invernale dovrà servire a migliorare la rosa.

Prima di tutto le cessioni

La società nerazzurra ha speso molto in estate e non può contare su una disponibilità illimitata. Anzi, il disco rotto è il fair-play finanziario. Tutto passerà inevitabilmente dalle cessioni: gli esuberi, giocatori da ingaggi esorbitanti e rendimento insufficiente, devono essere accompagnati alla porta. Non è facile, ma Nagatomo, Santon, Biabiany, Felipe Melo e Jovetic rappresentano degli ostacoli più che delle risorse. Ranocchia e Andreolli non sono i centrali difensivi su cui costruire il futuro e per Palacio è tempo di ringraziamenti. Sfoltire la rosa darà a Pioli la possibilità di gestire meglio il gruppo: più certezze, maggiore solidità, gerarchie chiare e meritocrazia. A quel punto si potrà agire anche in entrata partendo dai terzini.

Domenico Criscito (FC Zenit)Imago

Terzino destro e terzino sinistro: Matteo Darmian e Domenico Criscito

D’Ambrosio e Ansaldi sono le soluzioni meno dannose in un ruolo da sempre sventurato in casa Inter. Matteo Darmian sarebbe il terzino ideale, in Premier ha raccolto appena 8 presenze con Mourinho ed è corteggiato da tutte le big della Serie A. Un discorso simile si può fare per Domenico Criscito. Cos’hanno in comune questi due esterni difensivi? Sono esperti, pronti, conoscono il nostro calcio e sono anche italiani (che non guasta). Manchester United e Zenit San Pietroburgo non sono piazze bisognose di denari, ma non provarci sarebbe un peccato.

Lucas Biglia, Lazio, Serie A 2015-16 (LaPresse)LaPresse

Un regista: Lucas Biglia

Nell’anno solare 2016 i nerazzurri hanno incassato 48 gol: un’enormità. Nonostante San Handanovic. Il problema quindi non riguarda i centrali difensivi? Anche, certo. Miranda è, però, il più affidabile e occorre reperire chi lo possa affiancare senza recitare il Rosario. È ormai palese che l’Inter non stia cercando un rinforzo in questo settore e il recupero di Gary Medel è la chiave del discorso. L’esperimento interrotto nel derby, che in realtà esperimento non è perché il cileno occupa stabilmente quella posizione in nazionale, stava funzionando. L’infortunio ha rallentato le operazioni, ma il Pitbull può essere reinserito alla voce difensori. A questo punto manca il costruttore di gioco: Lucas Leiva può portare un miglioramento sostituendo Felipe Melo, ma non è un regista. Lucas Biglia sarebbe, invece, il profilo ideale e nessuno lo sa meglio di Pioli che l’ha allenato per due stagioni. Lotito non fa sconti, ma le ambizioni passano dai sacrifici e con l’argentino il piazzamento Champions sarebbe un dovere più che un sogno.