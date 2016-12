Cosa manca alla Lazio per andare in Europa?

Quarto posto in classifica a quattro punti dalla seconda piazza della Roma, 34 punti in 18 giornate e tanti buoni motivi per sognare. Probabilmente nessuno in estate pensava ad una Lazio così presente ad alta quota a fine anno. L’Europa è lì, a portata di mano, forse ogni più rosea aspettativa. Il 2016 si è però chiuso con una pesante sconfitta a San Siro contro l’Inter (3-0), maturata però dopo un primo tempo giocato a buoni livelli, mettendo alle corde i nerazzurri. Per potersi realmente rientrare nel novero delle candidate ad un posto tra le prime tre, che comunque non vede i biancocelesti tra le più attrezzate, servono rinforzi in più reparti. Il primo è probabilmente l’attacco, perché Ciro Immobile non ha mai tirato il fiato e Filip Djordjevic, suo sostituto designato, non ha convinto e potrebbe rientrare nella lista dei partenti: sui di lui infatti c’è il Crotone. Sono diversi i nomi che la dirigenza ha studiato e messo sul tavolo.

Alberto Paloschi

L’attaccante cresciuto nel Milan ha vissuto una prima parte di stagione poco fortunata all’Atalanta, chiuso dall’esplosione di Andrea Petagna, dalle scelte di Gian Piero Gasperini e anche da un infortunio che lo ha frenato nelle settimane scorse. Fatto sta che Paloschi è un’occasione di mercato a cifre accessibili, in un reparto abbastanza sguarnito per la Lazio. La concorrenza però è tanta, perché sulle tracce del classe 90 c’è anche il Pescara. La partenza eventuale di Pinilla, molto probabile comunque, potrebbe anche “bloccare” Paloschi a Bergamo come vice-Petagna. Per questo motivo la Lazio si è mossa su altri profili: uno che stuzzica l’interesse del direttore sportivo Tare è quello di Felipe Avenatti, mentre il sogno impossibile porta a Giovanni Simeone. Nelle ultime ore è stato proposto anche il 23enne Locadia del PSV Eindhoven.

Il club del presidente Percassi valuta Paloschi intorno ai 5 milioni, la stessa cifra che servirebbe agli orobici per riscattare il portiere Berisha proprio dalla Lazio. Non è dunque impossibile che si trovi l’accordo per una doppia operazione sull’asse Roma-Bergamo.

Walace

Un nodo molto complesso da districare è quello relativo al rinnovo di Lucas Biglia. Il capitano biancoceleste non è ancora riuscito a trovare l’accordo con la società e le parti non sembrano al momento vicine. E la volontà del giocatore non sembra esattamente quella di restare alla Lazio. Per questo motivo il ds Tare ha iniziato a guardarsi attorno ed un giocatore che interessa è il brasiliano Walace, centrocampista classe 1995 ora in forza al Gremio. Giù a giugno c’erano stati dei contatti con il giovane brasiliano, che ha la seria intenzione di trasferirsi in Europa.

Fabio Borini

Il nome dell’attaccante italiano in forza al Sunderland è tornato di moda negli ultimi giorni e la Lazio sembra una delle più decise su di lui, che ha disputato una stagione in Serie A con la maglia della Roma, segnando con continuità. Nel 4-3-3 utilizzato da Simone Inzaghi, Borini sarebbe una pedina “scambiabile” in diversi ruoli, sia come vice Immobile ma anche come esterno d’attacco. Le difficoltà di Luis Alberto, mai un fattore in questa stagione, inducono mister Simone Inzaghi a cercare copertura alle spalle di Keita, sempre che resti in biancoceleste, di Felipe Anderson e di Lulic. Oltre a Borini, seguito con interesse il brasiliano del Ludogorets Jonathan Cafu.