Crotone attivo sul mercato: vicino il ritorno di Budimir, perso Gnoukouri si pensa a Bodmer

Il Crotone è ad un passo dal ritorno di Budimir. L’attaccante della Sampdoria, fuori dal progetto tecnico dell’allenatore Giampaolo, gradirebbe tornare nella città che lo ha reso grande l’anno scorso e l’atteso ritorno potrebbe concretizzarsi entro questa settimana. La punta croata, autore di 16 gol in 40 presenze nella scorsa stagione (culminata con la promozione dei calabresi nella massima serie italiana), in questa stagione ha collezionato solamente 10 presenze, segnando 1 sola rete (in Coppa Italia). I rossoblù, d’altro canto, sono alla disperata ricerca di una punta centrale capace di segnare con regolare continuità e il profilo di Budimir sembra essere quello giusto visto che conosce già la tifoseria e i compagni di squadra. I calabresi hanno già contattato i liguri, che avrebbero dato il via libera al prestito secco ma manca ancora l’accordo totale tra le due società ma, come detto poc’anzi, dovrebbero riuscire a trovarlo entro la fine della settimana. Il Crotone è pronto a riabbracciare il “figliol prodigo” per provare a rientrare in una lotta salvezza che, ora come ora, sembra veramente un miraggio.

Gnoukouri dice di no, idea Bodmer

Il centrocampista dell'Inter, classe 1996, è sulla lista dei partenti ed era da tempo un desiderio del Crotone di Davide Nicola. Il giocatore, su cui è forte anche l'interesse dell'Udinese di Delneri, sembra aver rifiutato il trasferimento in Calabria. L'arrivo di Gagliardini a Milano rende molto complessa invece una sua permanenza all'Inter. L'interesse per il cnetrocampo si sposta così su Mathieu Bodmer, classe 1982, ex Paris SG, attualmente svincolato.