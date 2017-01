Crotone-Bologna: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Barberis, Palladino; Trotta, Falcinelli. All.: Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Tonev, Mesbah



Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Nagy, Viviani; Di Francesco, Destro, Krejci. All.: Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Sadiq, Taider, Verdi, Helander

STATISTICHE OPTA

Oltre alla vittoria del Bologna nella gara di andata, le due squadre si sono affrontate sei volte in Serie B: tre successi del Crotone, due degli emiliani, un pareggio.

Nei tre precedenti di Serie B in casa del Crotone si sono verificate una vittoria per parte e un pareggio per 0-0.

Nessun gol per il Crotone nelle ultime due giornate: in questo campionato non è mai rimasto tre gare di fila senza segnare.

Il Crotone ha raccolto in casa otto dei suoi nove punti in classifica, sette dei quali allo Scida.

Il Bologna non ha trovato la via del gol in sei delle ultime otto partite giocate in Serie A, realizzando sei reti nelle altre due gare del parziale.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte di A (7N, 8P), contro il Pescara: quella rappresenta l’unica gara del parziale in cui i rossoblu hanno segnato più di un gol.

Anche contro la Lazio, il Crotone ha subito gol nel finale: sono ora 12 i gol subiti dai calabresi dall’80° minuto in poi, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione in questa Serie A.

Il Bologna, però, ha segnato un solo gol nei 10 minuti finali di gara: proprio quello di Destro al Crotone nella prima giornata di questa Serie A.

Mattia Destro non ha segnato nelle ultime cinque partite giocate in A: è il suo digiuno più lungo dalle 10 gare senza reti con cui iniziò la sua avventura al Bologna nel 2015/16.

Nessun gol per Marcello Trotta nelle ultime sette presenze in Serie A, tutte da titolare: ne aveva segnati tre nelle precedenti sei.

