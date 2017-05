Crotone, è festa salvezza! La rimonta è completa: 3-1 alla Lazio con un super Nalini

La rimonta è completata! Quello del Crotone è praticamente un miracolo, soprattutto per come era iniziata la stagione. La squadra di Nicola aveva collezionato solo 9 punti nel girone d'andata e mai nessuno, nell'epoca dei tre punti a vittoria, era riuscito a salvarsi con un così magro bottino al giro di boa. I pitagorici, però, ci hanno sempre creduto e hanno fatto partire una rimonta incredibile nel girone di ritorno, con una media punti da fare invidia a squadre come Inter e Milan. Prima i successi negli scontri salvezza contro Pescara ed Empoli, poi il filotto di risultati utili consecutivi con il Crotone che ha battuto Inter, Sampdoria, Udinese, Lazio e pareggiato contro il Milan. Che dire, una salvezza più che meritata.

Cronaca

Crotone subito attivo ma Rohdén incrocia male, dal limite, dopo l'ottima palla recuperata da Nalini. Dall'altra parte è invece Immobile a suonare la carica con una conclusione di punta, alla Ronaldo, deviata in angolo da Cordaz. Arriva poi una girandola di gol: prima è il Crotone che segna con Nalini in girata, su assist di Rohdén; poi raddoppia Falcinelli di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Lazio è comunque viva e prima della mezz'ora di gioco conquista un rigore con Patric, concretizzato poi da Immobile che supera dal dischetto Cordaz. La squadra di Inzaghi sembra in grado di riequilibrare la partita, ma proprio nel finale di tempo arriva il cartellino rosso per Bastos che stende Nalini in prossimità del limite dell'area.

Falcinelli - Crotone-Lazio - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Ritmi blandi in avvio di ripresa, ma allo scoccare dell'ora di gioco arriva il 3-1 firmato Nalini che di testa insacca dopo la sponda di Ferrari sugli sviluppi di un corner. Partita chiusa e Inzaghi inserisce a questo punto i giovani Crecco, Rossi e Spizzichino. Il Crotone ci prova ancora, ma né Falcinelli né Tonev trovano il poker. Poco male, dall'altra parte l'Empoli perde a Palermo e regala al Crotone un'insperata salvezza.

La statistica

23 - I gol in Serie A di Ciro Immobile, suo record realizzativo in carriera (il precedente era di 22 reti con la magia del Torino nella stagione 2013/2014).

Immobile - Crotone-Lazio - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Il migliore

Andrea NALINI - Semplicemente devastante. Segna il gol del vantaggio per il Crotone con una perfetta girata, poi è lui a conquistare la punizione del 2-0 di Falcinelli. Ogni volta che parte, costringe al fallo un avversario, con Bastos che si fa espellere a fine primo tempo per contenerlo. Nella ripresa chiude la pratica, con la doppietta personale.

Il peggiore

Quissanga BASTOS - Sempre fuori posizione, come in occasione del primo gol dei calabresi. Si perde sempre Nalini, e finisce per farsi espellere a fine primo tempo, lasciando i suoi in 10.

Tabellino

Crotone-Lazio 3-1

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, GM Ferrari, Martella; Rohdén, Crisetig, Barberis, Nalini (88' Mesbah); Falcinelli (90+4 Borello), Tonev (90+5 Kotnik). All. Davide Nicola

Lazio (3-5-2): Strakosha; Q.Bastos, Wallace (79' Spizzichino), Radu; Basta, Murgia, Biglia (69' Crecco), Milinković-Savić, Patric; Felipe Anderson (69' A.Rossi), Immobile. All. Simone Inzaghi

Marcatori: 14' e 60' Nalini (C), 22' Falcinelli (C); 26' rig. Immobile (L)

Arbitro: Gianluca Rocchi, della sezione di Firenze

Ammoniti: 21' Bastos, 22' Falcinelli, 33' Crisetig, 42' Patric, 45+1 Biglia, 59' Murgia, 60' Nalini

Espulsi: 42' Q.Bastos (L)