Crotone-Empoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Stoian; Falcinelli, Trotta. All.: Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Tonev

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Dimarco; Krunic, Dioussé, Croce; Pucciarelli; Mchedlidze, Maccarone. All.: Martuscello

Squalificati: Pasqual (1), Tello (1)

Indisponibili: Zambelli, Barba, Saponara, Laurini





STATISTICHE OPTA

L’Empoli ha vinto l’unico precedente contro il Crotone nel massimo campionato (2-1) nel settembre scorso.

Tuttavia, le due squadre si sono sfidate 16 volte in Serie B: sette pareggi, cinque vittorie del Crotone, quattro dell’Empoli.

11 punti conquistati dall’Empoli nelle ultime sei giornate, uno in più che nelle prime 15 giornate di questo campionato.

Nelle ultime cinque gare casalinghe il Crotone ha un bilancio in perfetta parità: due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Sfida tra le due squadre che hanno tirato di meno in questo campionato: 178 conclusioni l’Empoli, 202 il Crotone.

L’Empoli è la formazione che ha collezionato più clean sheets in questa Serie A (10), mentre nessuna squadra ne ha registrati meno del Crotone (solo uno).

Esclusi i rigori, il Crotone è la squadra che ha subito più gol su palla inattiva, 11 – sei da corner, cinque su punizione indiretta.

Quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A per Levan Mchedlidze, tanti quanti nelle sue precedenti 52 apparizioni nel massimo campionato.

Diego Falcinelli non ha segnato nelle ultime cinque presenze in A: non è mai rimasto senza reti per sei gare consecutive con la maglia del Crotone.

Riccardo Saponara ha segnato due gol nelle ultime 38 presenze in Serie A: ne aveva siglati 12 nelle sue prime 38 nel massimo campionato.

