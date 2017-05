Crotone, il miracolo è compiuto: vince con la Lazio e si salva a spese dell'Empoli

Crotone-Lazio 3-1 (14' e 60' Nalini, 22' Falcinelli, 26' rig. Immobile)

La rimonta è completata! Quello del Crotone è praticamente un miracolo, soprattutto per come era iniziata la stagione. La squadra di Nicola aveva collezionato solo 9 punti nel girone d'andata e mai nessuno, nell'epoca dei tre punti a vittoria, era riuscito a salvarsi con un così magro bottino al giro di boa. I pitagorici, però, ci hanno sempre creduto e hanno fatto partire una rimonta incredibile nel girone di ritorno, con una media punti da fare invidia a squadre come Inter e Milan. Prima i successi negli scontri salvezza contro Pescara ed Empoli, poi il filotto di risultati utili consecutivi con il Crotone che ha battuto Inter, Sampdoria, Udinese, Lazio e pareggiato contro il Milan. Che dire una salvezza più che meritata.

LIVE - REPORT- PAGELLE

Nalini Crotone Lazio 2017LaPresse

Fiorentina-Pescara 2-2 (14' Caprari, 65' Bahebeck, 67' Saponara, 85' Vecino)

Nel giorno dell'addio di Sousa e Gonzalo Rodriguez, Fiorentina e Pescara impattano sul 2-2. Partita veramente strana, con il Pescara che passa in vantaggio nella prima frazione col bel gol di Caprari, servito ottimamente da Verre. Viola in 10 per l'espulsione di Chisa, va sotto ad inizio ripresa grazie alla rete di Bahebeck. A metà secondo tempo i padroni di casa si risvegliano e prima Saponara, poi Vecino, riportano il match in parità. Il campionato di entrambe finisce sul 2-2.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Gonzalo Rodriguez Fiorentina Pescara 2017LaPresse

Inter-Udinese 5-2 (5' e 55' Eder, 19' Perisic, 37' Brozovic, 76' Balic, 78' Nagatomo, 92' Zapata)

L'Inter chiude nel migliore dei modi un campionato oscillante e travagliato, avendo facilmente la meglio sull'Udinese e conquistando la seconda vittoria consecutiva. Nel nettissimo 5-2 ai friulani i grandi protagonisti sono Eder (doppietta) e Perisic (gol e due assist), ma a segno va anche Brozovic, oltre a un autogol di Angella. Per la squadra di Del Neri gli unici guizzi sono di Balic, che firma la sua prima rete in A accorciando sul momentaneo 4-1, e di Zapata al secondo minuto di recupero. Festa a San Siro per gli addii di Carrizo e Palacio, all'ultima in nerazzurro.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Ivan Perisic Eder Inter Udinese 2017LaPresse

Palermo-Empoli 2-1 (76' Nestorovski, 84' Bruno Henrique, 87' Krunic)

Clamoroso capitombolo finale dei toscani, che dopo un discreto girone di andata e una salvezza ormai certa, escono di scena nel girone di ritorno e perdono il quartultimo posto proprio nell'ultima giornata di campionato a beneficio del Crotone . In Sicilia, decisivi i gol di Nestorovski e Bruno Henrique. A nulla vale la rete finale di Rade Krunić dopo una partita in cui la band di Martusciello ha fatto, sostanzialmente, scena muta. La rete del macedone arriva, di testa, al 74'. Il pallonetto di Bruno Henrique ha, di fatto, chiuso la saracinesca della Serie A in faccia ai toscani.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Palermo Empoli 2017LaPresse

Torino-Sassuolo 5-3 (6' Boyé, 14', 40' e 82' rig. Defrel, 23' Baselli, 45' De Silvestri, 57' Iago Falque, 80' Belotti)

Nel primo tempo parte subito forte il Torino che va in gol già al 7' con Boyé abile a sfruttare un'incertezza della difesa del Sassuolo.Passano solo 7 minuti e Defrel pareggia con un gol da rapace d'area di rigore. Al 22', però, Baselli riporta avanti i granata con un bel gol dopo il velo intelligente di Belotti. Defrel, al 40', riprende ancora il Torino che però ripassa in vantaggio nel finale di primo tempo con De Silvestri su grande imbeccata di Baselli. Nella ripresa il Sassuolo prova a rientrare in partita ma è il Torino a segnare il gol del 4-2, al 57', grazie ad un assist involontario di Belotti. Al 79' va in rete anche il Gallo Belotti al suo 26esimo centro in questo campionato. Passano solo due minuti, però, ed è ancora Defrel a segnare il gol de 5-3 su rigore concesso dall'arbitro per fallo di Iturbe su Lirola. Finisce 5-3 per il Torino allo stadio Olimpico.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Daniele Baselli Torino Sassuolo 2017LaPresse

La classifica finale della Serie A 2016/17:

Juventus 91, Roma 87, Napoli 86, Atalanta 72, Lazio 70, Milan 63, Inter 62, Fiorentina 60, Torino 53, Sampdoria 48, Cagliari 47, Sassuolo 46, Udinese 45, Chievo 43, Bologna 41, Genoa 36, Crotone 34, Empoli 32, Palermo 26, Pescara 17.

I verdetti:

Scudetto: Juventus

Gironi di Champions League: Roma

Playoff di Champions League: Napoli

Gironi di Europa League: Atalanta, Lazio

Terzo turno preliminare di Europa League: Milan

Retrocesse in Serie B: Empoli, Palermo, Pescara