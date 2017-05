Crotone-Lazio: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Nalini; Trotta, Falcinelli. All. Nicola

Squalificati:

Indisponibili: Stoian

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Wllace, Radu; Basta, Murgia, Biglia, Milinkovic-Savic, Patric; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: Hoedt, Keita, Lulic

Indisponibili: Lukaku, Marchetti, Parolo

STATISTICHE OPTA

La sfida dell’andata, terminata 1-0 per la Lazio con gol di Ciro Immobile al 90’, è la partita di Serie A in cui il Crotone ha tentato meno volte la conclusione (appena tre).

La sconfitta con la Juventus ha interrotto per il Crotone una striscia di imbattibilità di sette partite in campionato, parziale in cui i calabresi avevano raccolto 17 punti.

La Lazio ha perso due gare di fila: non arriva a tre sconfitte consecutive in Serie A da novembre 2015.

I biancocelesti subiscono gol da otto partite di fila in campionato, ed hanno concesso esattamente tre reti agli avversari in tutte le ultime tre.

Con una vittoria la Lazio stabilirebbe il proprio record di punti in un campionato di Serie A (attualmente 72 nella stagione dell’ultimo scudetto), e migliorerebbe il proprio primato di partite vinte (attualmente 21, raggiunto in altre quattro stagioni).

Da quando si assegnano tre punti a vittoria, il Crotone potrebbe diventare la prima squadra della Serie A a salvarsi dopo aver raccolto soltanto nove punti nel girone d’andata.

Solo la Juventus (25) ha segnato più gol della Lazio (21) nei primi 30 minuti di partita, tuttavia nessun club ne ha concessi meno del Crotone nello stesso parziale (sei soltanto).

La Lazio è, con il Sassuolo, la squadra che ha trovato il gol con più giocatori diversi in questa Serie A (17).

Tutti gli ultimi nove gol del Crotone in campionato sono stati realizzati da nuovi acquisti.

Con un gol Ciro Immobile migliorerebbe il suo record di marcature in Serie A (22), ma non trova la rete da due partite – non resta a secco per tre gare di fila in campionato dallo scorso dicembre.