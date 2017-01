Crotone, si prova a convincere la Sampdoria per Budimir

Il Crotone è alla ricerca di un’altra punta da affiancare a Falcinelli e Trotta, visto anche il possibile ritorno al Genoa di Palladino. La squadra calabrese starebbe così cercando di convincere la Sampdoria a lasciar partire Budimir in prestito per 6 mesi. Per l’attaccante si tratterebbe di un vero e proprio ritorno, visto che il croato è stato protagonista della promozione in Serie A del Crotone nella scorsa stagione.

La Sampdoria sembra interessata a cedere in prestito Budimir considerando l’abbondanza di attaccanti, ma vorrebbe per il croato una destinazione con una situazione di classifica diversa, per permettergli così di trovare spazio e crescere nel migliore dei modi. Il Crotone però non molla la presa, consapevole che l’attaccante conosce già bene il gruppo e la città e potrebbe diventare il partner ideale per Falcinelli. Con un ritrovato Budimir, i calabresi potranno provare a lottare fino alla fine per la salvezza, in cui ora la squadra di Nicola crede un po’ di più grazie alla vittoria di ieri contro l’Empoli. Le ultime ore di mercato potrebbero essere quelle decisive per cercare di mandare in porto questo affare…

di Valerio Pennati (Twitter @ValerioPennati)