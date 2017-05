Crotone-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Acosty; Falcinelli, Trotta. Allenatore: Nicola.

Squalificati: Capezzi

Indisponibili: Stoian

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Adnan; Badu, Balic, Jankto; De Paul, Zapata, Perica. Allenatore: Delneri.

Squalificati: Halfredsson

Indisponibili: Fofana, Gnoukouri, Samir, Faraoni

STATISTICHE OPTA

L’unico precedente tra queste due squadre in Serie A è la vittoria per 2-0 dell’Udinese nella gara di andata.

14 punti nelle ultime sei partite per il Crotone, tanti quanti nelle precedenti 29 di campionato.

Una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare interne per il Crotone, che non è mai rimasto imbattuto per tre partite casalinghe di fila in Serie A.

Nelle ultime sette partite di campionato l’Udinese non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila (3V, 2N, 2P): pareggio contro l’Atalanta nell’ultimo turno.

Due sconfitte esterne consecutive per l’Udinese, senza gol segnati e con sette reti subite: i bianconeri non perdono tre trasferte consecutive in Serie A da ottobre 2013.

Il Crotone ha la peggior percentuale di passaggi riusciti del campionato: con il 67% è l’unica squadra sotto quota 75%.

Crotone (37%) e Udinese (41%) sono le due squadre con la percentuale di possesso palla più bassa in questo campionato.

Il giocatore del Crotone che ha tentato più passaggi è Alex Cordaz: 1068, almeno 125 più di ogni altro compagno di squadra.

Diego Falcinelli ha segnato il 40% dei gol della propria squadra (12 su 30), percentuale record in questo campionato.

Stipe Perica ha partecipato con due reti e un assist a tutte le ultime tre marcature dell’Udinese: tutti e sei i suoi gol in questo campionato sono arrivati dopo il 50° minuto di gioco.